https://sputnik-georgia.ru/20220606/bespretsedentnyy-ekonomicheskiy-rost--premer-gruzii-o-zadachakh-pravitelstva-267187118.html

Беспрецедентный экономический рост – премьер Грузии о задачах правительства

Беспрецедентный экономический рост – премьер Грузии о задачах правительства

Продолжается развитие экономики Грузии, в стране очень позитивная динамика, заявил премьер 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T16:20+0400

2022-06-06T16:20+0400

2022-06-06T16:24+0400

грузия

политика

экономика

правительство грузии

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Экономика в Грузии продолжает развиваться - в стране беспрецедентный экономический рост, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Реальный рост ВВП в апреле 2022 года составил 2,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 10,8%."Мы продолжаем развивать экономику. В стране очень позитивная динамика – беспрецедентный экономический рост… Такой экономический рост у очень немногих стран. Первый квартал мы завершили 14% ростом. И за четыре месяца у нас экономический рост - 10,8%. Что, разумеется, очень радостно", - заявил премьер.Премьер отметил, что в Грузии практически полностью восстановлены полеты, продолжается быстрое восстановление туризма."Наши города полны туристов, что очень радует", - сказал Гарибашвили.Кроме того, по информации премьера, очень хорошая динамика роста экспорта. Оборот бизнеса вырос по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составил 38,6 миллиарда лари.По словам Гарибашвили, количество рабочих мест также увеличилось на 8,2% в бизнес-секторе. Средняя заработная плата увеличилась на 15%.По словам премьера, правительство не удовлетворяют такие показатели, поэтому в этом направлении работа будет усилена, но для этого нужны мир, сохранение стабильности и развитие.Также Гарибашвили затронул вопрос инфляции, назвав ее вызовом во всем мире. По его словам, в Европе инфляция находится на пике – на историческом максимуме почти во всех странах, в том числе во Франции и Германии."В Турции, например, инфляция составила 73%... В Молдове составляет 27%, в Эстонии 18%, в России 17%, в Беларуси 16%, в соседних странах уровень инфляции двузначный - 12,8% в Азербайджане и до 9% в Армении", - сказал Гарибашвили.Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3% при целевом показателе 3%.По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Однако, по его словам, при текущих событиях в мире прогнозировать очень трудно.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, экономика, правительство грузии, ираклий гарибашвили