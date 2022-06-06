Беспрецедентный экономический рост – премьер Грузии о задачах правительства
16:20 06.06.2022 (обновлено: 16:24 06.06.2022)
Продолжается развитие экономики Грузии, в стране очень позитивная динамика, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Экономика в Грузии продолжает развиваться - в стране беспрецедентный экономический рост, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Реальный рост ВВП в апреле 2022 года составил 2,6%, по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 10,8%.
© SputnikЭкономический рост Грузии за апрель и четыре месяца 2022 года
Экономический рост Грузии за апрель и четыре месяца 2022 года
© Sputnik
"Мы продолжаем развивать экономику. В стране очень позитивная динамика – беспрецедентный экономический рост… Такой экономический рост у очень немногих стран. Первый квартал мы завершили 14% ростом. И за четыре месяца у нас экономический рост - 10,8%. Что, разумеется, очень радостно", - заявил премьер.
Премьер отметил, что в Грузии практически полностью восстановлены полеты, продолжается быстрое восстановление туризма.
"Наши города полны туристов, что очень радует", - сказал Гарибашвили.
Кроме того, по информации премьера, очень хорошая динамика роста экспорта. Оборот бизнеса вырос по сравнению с аналогичными показателями прошлого года и составил 38,6 миллиарда лари.
© SputnikСтатистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года
Статистика внешнеторгового оборота Грузии за январь-апрель 2022 года
© Sputnik
По словам Гарибашвили, количество рабочих мест также увеличилось на 8,2% в бизнес-секторе. Средняя заработная плата увеличилась на 15%.
"Также скажу вам, что уровень бедности находится на историческом минимуме - 17,5%, и такого снижения в последние годы не было. Для сравнения скажу, что уровень бедности в 2010 году был 38%, а в 2012 году, когда мы пришли к власти, он был 34%", - сказал Гарибашвили.
По словам премьера, правительство не удовлетворяют такие показатели, поэтому в этом направлении работа будет усилена, но для этого нужны мир, сохранение стабильности и развитие.
Также Гарибашвили затронул вопрос инфляции, назвав ее вызовом во всем мире. По его словам, в Европе инфляция находится на пике – на историческом максимуме почти во всех странах, в том числе во Франции и Германии.
"В Турции, например, инфляция составила 73%... В Молдове составляет 27%, в Эстонии 18%, в России 17%, в Беларуси 16%, в соседних странах уровень инфляции двузначный - 12,8% в Азербайджане и до 9% в Армении", - сказал Гарибашвили.
© photo: SputnikКак изменились цены в Грузии - май 2022
Как изменились цены в Грузии - май 2022
© photo: Sputnik
Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3% при целевом показателе 3%.
По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.
Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Однако, по его словам, при текущих событиях в мире прогнозировать очень трудно.