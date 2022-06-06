Часть жителей Исани-Самгорского района Тбилиси останутся без воды
22:08 06.06.2022 (обновлено: 22:38 06.06.2022)
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GWP проводит необходимые технические работы на водопроводной сети для улучшения водоснабжения района
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) отключит воду жителям густонаселенного Исани-Самгорского района Тбилиси - с 21:00 7 июня до 09:00 8 июня.
Как сообщают в компании, GWP проводит необходимые технические работы на водопроводной сети для улучшения водоснабжения района.
Отключение коснется жителей IV микрорайона Варкетили, I-IV районов Вазисубани, поселения Вазисубани, улиц Лежава, Патаридзе, Вази, Шандора Петефи, Давитая, Ашота Курапалата, Мшвелидзе, Квачантирадзе, Гваладзе, Мусхелишвили и III-IV переулков Цулукидзе, говорится в сообщении GWP.
Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению цистернами до полного восстановления подачи воды.
С полным перечнем улиц, жители которых останутся без воды, можно найти на сайте компании.