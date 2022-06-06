https://sputnik-georgia.ru/20220606/chast-zhiteley-isani-samgorskogo-rayona-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-267194874.html

Часть жителей Исани-Самгорского района Тбилиси останутся без воды

Часть жителей Исани-Самгорского района Тбилиси останутся без воды

GWP проводит необходимые технические работы на водопроводной сети для улучшения водоснабжения района 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T22:08+0400

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грузия

новости

общество

georgian water and power

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Водораспределительная компания Georgian Water and Power (GWP) отключит воду жителям густонаселенного Исани-Самгорского района Тбилиси - с 21:00 7 июня до 09:00 8 июня.Как сообщают в компании, GWP проводит необходимые технические работы на водопроводной сети для улучшения водоснабжения района.Компания GWP приносит извинения своим абонентам за доставленные неудобства. В ходе работ компания будет подавать воду населению цистернами до полного восстановления подачи воды.С полным перечнем улиц, жители которых останутся без воды, можно найти на сайте компании.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, georgian water and power