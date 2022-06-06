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Число посетивших Грузию в мае иностранцев выросло более чем в три раза

Число посетивших Грузию в мае иностранцев выросло более чем в три раза

В мае Грузия восстановила показатели туризма допандемийного периода почти на 50% 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T12:25+0400

2022-06-06T12:25+0400

2022-06-06T12:27+0400

туризм

грузия

экономика

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в мае 2022 года выросло на 228,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия в мае приняла 359,2 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 49,7%.Из общего числа визитов 264,3 тысячи были туристическими, что на 173,9% больше, чем в мае 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 62,3%.В целом за первые пять месяцев с начала 2022 года Грузию посетили 1,2 миллиона международных путешественников, что на 257,8% больше, чем в январе-мае 2021 года. Показатели восстановлены на 39,5% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса.Из общего числа визитов с начала года, 906,7 тысячи были туристическими, что на 213,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузия восстановила показатели 2019 года на 54,8%, сказано в сообщении Администрации туризма. Роль туризмаДоля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла более 10%. Поэтому его восстановление крайне важно для возрождения деловой активности в стране.Допандемийный 2019 год завершился для грузинского туризма рекордными успехами – страну посетило более 9,3 миллиона международных путешественников, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов.С начала пандемии туризм в стране начал переживать стагнацию. В 2020 году доходы опустились до 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.Для того, чтобы восстановить экономику и вернуть туристов в страну, Грузия начала постепенно снимать коронавирусные ограничения и открывать свои границы. С 1 февраля 2020 года открылись воздушные границы страны, а с 1 июня и сухопутные.Как результат, с 2021 году началось активное восстановление – в Грузию было осуществлено около 1,6 миллиона туристических визитов, что на 45,1% больше, чем в предыдущем году. По сравнению с допандемийным периодом данные восстановлены на 31%.Доходы Грузии от туризма в 2021 году составили 1,2 миллиарда долларов.

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туризм, грузия, экономика