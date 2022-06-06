https://sputnik-georgia.ru/20220606/dela-problemnykh-studentov-tgu-budut-rassmatrivatsya-individualno-267165616.html
Дела "проблемных" студентов ТГУ будут рассматриваться индивидуально
Дела "проблемных" студентов ТГУ будут рассматриваться индивидуально
В настоящее время в студенческих общежитиях в Тбилиси 60 свободных мест 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T10:30+0400
2022-06-06T10:30+0400
2022-06-06T10:52+0400
грузия
новости
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кутаиси
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тбилисский государственный университет отмечает 100-летие
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Факультеты Тбилисского государственного университета будут рассматривать индивидуально дела каждого студента, у которого проблемы с очной сдачей экзаменов из-за жилья, заявил ректор ТГУ в эфире телекомпании "Имеди" Георгий Шарвашидзе.Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием позволить им учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как они больше не могут арендовать квартиры в Тбилиси из-за резкого повышения цен на них. Академический совет ТГУ все же постановил провести экзамены в обычном режиме, но предоставить льготы студентам из регионов.Ректор отметил, что ни один вуз в мире не говорит, что онлайн-экзамены являются эффективными."Мы никакими механизмами не можем добиться того, чтобы создать одинаковые условия для тех, кто сдает экзамен онлайн и для тех, кто не сдает онлайн. Через камеру мы не можем проверить студент правда сдает экзамен или нет. Процесс экзаменов является частью обучения и важной частью оценки", – отметил Шарвашидзе.Ректор также коснулся темы общежитий. В Тбилиси два студенческих общежития, в том числе одно новое, и в настоящее время там 60 свободных мест. Что касается старого общежития на окраине столицы в Багеби, экспертиза показала, что здание не подлежит восстановлению, нужно построить новое.По словам Шарвашидзе, когда ВУЗ полностью перейдет на очный режим обучения, студентам предложат несколько вариантов. В частности, если студент не сможет приехать в Тбилиси, то он сможет отправиться в Кутаиси или Ахалцихе, куда можно добраться быстрее из регионов, и там сдать экзамены.По решению Академического совета ТГУ, выходцам из высокогорных регионов и тем, кому сложно добраться до центров, предоставят возможность месяц на время финальных экзаменов жить бесплатно в университетском общежитии.Бесплатно во время экзаменов в общежитиях будут жить и другие студенты, которые обычно платят за проживание.С начала пандемии Минобразования предоставило всем вузам Грузии право самим выбирать форму обучения – в онлайн-режиме, гибридном или очном.Сегодня на семи факультетах ТГУ учатся около 22 тысяч студентов, в том числе иностранных.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, кутаиси, ахалцихе, тбилисский государственный университет отмечает 100-летие
Дела "проблемных" студентов ТГУ будут рассматриваться индивидуально
10:30 06.06.2022 (обновлено: 10:52 06.06.2022)
В настоящее время в студенческих общежитиях в Тбилиси 60 свободных мест
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Факультеты Тбилисского государственного университета будут рассматривать индивидуально дела каждого студента, у которого проблемы с очной сдачей экзаменов из-за жилья, заявил ректор ТГУ в эфире телекомпании "Имеди" Георгий Шарвашидзе.
Студенты из регионов не раз проводили акции протеста с требованием позволить им учиться и сдавать экзамены дистанционно, так как они больше не могут арендовать квартиры в Тбилиси из-за резкого повышения цен на них. Академический совет ТГУ все же постановил провести экзамены в обычном режиме, но предоставить льготы студентам из регионов.
"Факультет рассмотрит индивидуально все случаи, когда у студента будет проблема в связи с приездом, будет какая-то серьезная проблема, из-за которой не может сдать экзамен. Будут приняты все меры, чтобы у студентов не возник дискомфорт", – заявил Шарвашидзе.
Ректор отметил, что ни один вуз в мире не говорит, что онлайн-экзамены являются эффективными.
"Мы никакими механизмами не можем добиться того, чтобы создать одинаковые условия для тех, кто сдает экзамен онлайн и для тех, кто не сдает онлайн. Через камеру мы не можем проверить студент правда сдает экзамен или нет. Процесс экзаменов является частью обучения и важной частью оценки", – отметил Шарвашидзе.
Ректор также коснулся темы общежитий. В Тбилиси два студенческих общежития, в том числе одно новое, и в настоящее время там 60 свободных мест.
Что касается старого общежития на окраине столицы в Багеби, экспертиза показала, что здание не подлежит восстановлению, нужно построить новое.
По словам Шарвашидзе, когда ВУЗ полностью перейдет на очный режим обучения, студентам предложат несколько вариантов. В частности, если студент не сможет приехать в Тбилиси, то он сможет отправиться в Кутаиси или Ахалцихе, куда можно добраться быстрее из регионов, и там сдать экзамены.
"Все это сделано на основе очень глубокого анализа. Мы хотим сохранить то качество, которое есть в ТГУ, и постараться, чтобы в этот процесс были включены все студенты", – отметил Шарвашидзе.
По решению Академического совета ТГУ, выходцам из высокогорных регионов и тем, кому сложно добраться до центров, предоставят возможность месяц на время финальных экзаменов жить бесплатно в университетском общежитии.
Бесплатно во время экзаменов в общежитиях будут жить и другие студенты, которые обычно платят за проживание.
С начала пандемии Минобразования предоставило всем вузам Грузии право самим выбирать форму обучения – в онлайн-режиме, гибридном или очном.
Сегодня на семи факультетах ТГУ учатся около 22 тысяч студентов, в том числе иностранных.