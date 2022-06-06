https://sputnik-georgia.ru/20220606/demarsh-protiv-rossii---kosachev-o-zakrytii-proleta-dlya-reysa-lavrova-267167172.html

Демарш против России - Косачев о закрытии пролета для рейса Лаврова

Демарш против России - Косачев о закрытии пролета для рейса Лаврова

В Совфеде призвали жестко ответить на закрытие пролета рейсу Лаврова 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T11:05+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Москва и Белград должны жестко отреагировать на закрытие воздушного пространства для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье заявила, что российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров, но "страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи".Западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении Москвы после того, как Россия 24 февраля ввела войска на территорию Украины. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.

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россия, новости, в мире, мария захарова, владимир путин, москва, сербия, украина, мид россии, нато