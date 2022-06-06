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Демарш против России - Косачев о закрытии пролета для рейса Лаврова
Демарш против России - Косачев о закрытии пролета для рейса Лаврова
В Совфеде призвали жестко ответить на закрытие пролета рейсу Лаврова 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Москва и Белград должны жестко отреагировать на закрытие воздушного пространства для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье заявила, что российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров, но "страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи".Западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении Москвы после того, как Россия 24 февраля ввела войска на территорию Украины. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
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Демарш против России - Косачев о закрытии пролета для рейса Лаврова
11:05 06.06.2022 (обновлено: 11:06 06.06.2022)
В Совфеде призвали жестко ответить на закрытие пролета рейсу Лаврова
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Москва и Белград должны жестко отреагировать на закрытие воздушного пространства для самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова, написал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье заявила, что российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров, но "страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи".
"Нынешний демарш, разумеется, не про самолет. Он направлен против России как государства и против Сербии как государства. Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было", - написал Косачев.
Западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении Москвы после того, как Россия 24 февраля ввела войска на территорию Украины. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.