https://sputnik-georgia.ru/20220606/glava-pravitelstva-adzharii-vystupit-s-otchetom-v-verkhovnom-sovete-avtonomii-267192714.html
Глава правительства Аджарии выступит с отчетом в Верховном совете автономии
Глава правительства Аджарии выступит с отчетом в Верховном совете автономии
В отчете за 2021-2022 годы представлена информация о реализованных в различных направлениях проектах и планах на будущее 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T20:24+0400
2022-06-06T20:24+0400
2022-06-06T20:38+0400
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торнике рижвадзе
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе во вторник, 7 июня, представит годовой отчет о деятельности правительства в Верховном совете республики, говорится на сайте ВСА.Заседание Бюро начнется в 11.00 по тбилисскому времени.Согласно регламенту, отчет председателя правительства уже направлен в ВС.В отчете за 2021-2022 годы представлена информация о реализованных в различных направлениях проектах и планах на будущее.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, аджария, верховный совет аджарии, торнике рижвадзе
Глава правительства Аджарии выступит с отчетом в Верховном совете автономии
20:24 06.06.2022 (обновлено: 20:38 06.06.2022)
В отчете за 2021-2022 годы представлена информация о реализованных в различных направлениях проектах и планах на будущее
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik.
Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе во вторник, 7 июня, представит годовой отчет о деятельности правительства в Верховном совете республики, говорится на сайте ВСА
.
"Глава правительства Аджарии ознакомит население и депутатов с отчетом о проделанной работе и с теми целями, планами, которые имеются в правительстве Аджарии", - заявил зампредседателя Верховного совета Титэ Арешидзе.
Заседание Бюро начнется в 11.00 по тбилисскому времени.
Согласно регламенту, отчет председателя правительства уже направлен в ВС.
В отчете за 2021-2022 годы представлена информация о реализованных в различных направлениях проектах и планах на будущее.