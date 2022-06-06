https://sputnik-georgia.ru/20220606/glava-pravitelstva-adzharii-vystupit-s-otchetom-v-verkhovnom-sovete-avtonomii-267192714.html

Глава правительства Аджарии выступит с отчетом в Верховном совете автономии

Глава правительства Аджарии выступит с отчетом в Верховном совете автономии

В отчете за 2021-2022 годы представлена информация о реализованных в различных направлениях проектах и планах на будущее 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T20:24+0400

2022-06-06T20:24+0400

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верховный совет аджарии

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе во вторник, 7 июня, представит годовой отчет о деятельности правительства в Верховном совете республики, говорится на сайте ВСА.Заседание Бюро начнется в 11.00 по тбилисскому времени.Согласно регламенту, отчет председателя правительства уже направлен в ВС.В отчете за 2021-2022 годы представлена информация о реализованных в различных направлениях проектах и планах на будущее.

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грузия, политика, новости, аджария, верховный совет аджарии, торнике рижвадзе