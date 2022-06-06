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Изменения в Конституцию Казахстана поддержало 77,18% избирателей

Изменения в Конституцию Казахстана поддержало 77,18% избирателей

Явка на референдуме после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным, составила 68,44% 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T10:03+0400

2022-06-06T10:03+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Поправки в Конституцию Казахстана на референдуме поддержало 77,18% избирателей, свидетельствуют предварительные данные Центральной комиссии референдума.Голосование состоялось 5 июня. Явка на референдуме после закрытия всех участков, расположенных в республике, по предварительным данным, составила 68,44%, передает Sputnik Казахстан.Изменения и дополнения в Конституцию, вынесенные на республиканский референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что произошедшая в январе 2022 году попытка государственного переворота подтвердила необходимость скорейшей политической модернизации страны, в связи с чем власти вынесли поправки в основной закон на референдум.

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