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Китай обвинил Канаду в провокациях
Китай обвинил Канаду в провокациях
Китай видит в действиях ВВС Канады угрозу для своей национальной безопасности 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T12:11+0400
2022-06-06T12:11+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что самолеты вооруженных сил Канады под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР усилили разведывательную деятельность и совершают провокации, сообщает РИА Новости.На прошлой неделе прозвучали обвинения со стороны ВВС Канады в адрес вооруженных сил КНР в непрофессионализме и угрожающем безопасности поведении в международном воздушном пространстве. Инциденты произошли при выполнении канадскими пилотами миссии NEON по отслеживанию возможных нарушений санкций ООН против КНДР.По его словам, китайские военные приняли обоснованные, безопасные и профессиональные меры в ответ на провокационные и недружественные действия канадской стороны. Пекин также сделал Оттаве строгое представление по дипломатическим каналам."Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации, не осуществлять никаких рискованных и провокационных действий", так как в противном случае канадская сторона будет отвечать за все серьезные последствия, подчеркнул У Цянь.
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Китай обвинил Канаду в провокациях
12:11 06.06.2022 (обновлено: 12:12 06.06.2022)
Китай видит в действиях ВВС Канады угрозу для своей национальной безопасности
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik.
Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что самолеты вооруженных сил Канады под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР усилили разведывательную деятельность и совершают провокации, сообщает РИА Новости
.
На прошлой неделе прозвучали обвинения со стороны ВВС Канады в адрес вооруженных сил КНР в непрофессионализме и угрожающем безопасности поведении в международном воздушном пространстве. Инциденты произошли при выполнении канадскими пилотами миссии NEON по отслеживанию возможных нарушений санкций ООН против КНДР.
"В последнее время самолеты ВВС Канады нарастили разведывательную деятельность и провокации в отношении Китая под предлогом выполнения резолюций СБ ООН, что создает угрозу для национальной безопасности Китая и также подвергает опасности личный состав обеих сторон, китайская сторона решительно выступает против этого", — сказал У Цянь.
По его словам, китайские военные приняли обоснованные, безопасные и профессиональные меры в ответ на провокационные и недружественные действия канадской стороны. Пекин также сделал Оттаве строгое представление по дипломатическим каналам.
"Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации, не осуществлять никаких рискованных и провокационных действий", так как в противном случае канадская сторона будет отвечать за все серьезные последствия, подчеркнул У Цянь.