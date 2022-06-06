https://sputnik-georgia.ru/20220606/kitay-obvinil-kanadu-v-provokatsiyakh-267169813.html

Китай обвинил Канаду в провокациях

Китай обвинил Канаду в провокациях

Китай видит в действиях ВВС Канады угрозу для своей национальной безопасности 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T12:11+0400

2022-06-06T12:11+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что самолеты вооруженных сил Канады под предлогом выполнения резолюций Совбеза ООН по КНДР усилили разведывательную деятельность и совершают провокации, сообщает РИА Новости.На прошлой неделе прозвучали обвинения со стороны ВВС Канады в адрес вооруженных сил КНР в непрофессионализме и угрожающем безопасности поведении в международном воздушном пространстве. Инциденты произошли при выполнении канадскими пилотами миссии NEON по отслеживанию возможных нарушений санкций ООН против КНДР.По его словам, китайские военные приняли обоснованные, безопасные и профессиональные меры в ответ на провокационные и недружественные действия канадской стороны. Пекин также сделал Оттаве строгое представление по дипломатическим каналам."Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации, не осуществлять никаких рискованных и провокационных действий", так как в противном случае канадская сторона будет отвечать за все серьезные последствия, подчеркнул У Цянь.

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