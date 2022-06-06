https://sputnik-georgia.ru/20220606/nazvany-sroki-ocherednoy-vseobschey-perepisi-naseleniya-gruzii-267192849.html

Названы сроки очередной всеобщей переписи населения Грузии

Названы сроки очередной всеобщей переписи населения Грузии

Вместе с переписью населения будет проведена сельскохозяйственная перепись для получения информации о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств 06.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Очередная всеобщая перепись населения Грузии состоится в конце 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии.Соответствующее решение было принято на первом заседание правительственного координационного совета по переписи населения, которое состоялось в понедельник под руководством премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.На заседании Национальная службы статистики представила на утверждение комиссии программу всеобщей переписи населения 2024 года, которая включает основные принципы, методологию и организационные вопросы.По решению правительственного координационного совета, вместе с переписью населения будет проведена сельскохозяйственная перепись, по результатам которой вместе с социальными и демографическими данными будет собрана информация о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств.Правительственная координационная комиссия по переписи населения была создана постановлением правительства Грузии. В ее состав входят руководители государственных ведомств и международных организаций.Грузия в цифрах – последняя перепись населения >>Первая всеобщая национальная перепись населения прошла в Грузии в 2002 году. По данным на 17 января 2002 года в Грузии - за исключением Абхазии и Цхинвальского региона – проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек.Вторая всеобщая национальная перепись прошла в 2014 году. Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек.

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