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Названы сроки очередной всеобщей переписи населения Грузии
Названы сроки очередной всеобщей переписи населения Грузии
Вместе с переписью населения будет проведена сельскохозяйственная перепись для получения информации о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T20:53+0400
2022-06-06T20:53+0400
2022-06-06T21:06+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Очередная всеобщая перепись населения Грузии состоится в конце 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии.Соответствующее решение было принято на первом заседание правительственного координационного совета по переписи населения, которое состоялось в понедельник под руководством премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.На заседании Национальная службы статистики представила на утверждение комиссии программу всеобщей переписи населения 2024 года, которая включает основные принципы, методологию и организационные вопросы.По решению правительственного координационного совета, вместе с переписью населения будет проведена сельскохозяйственная перепись, по результатам которой вместе с социальными и демографическими данными будет собрана информация о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств.Правительственная координационная комиссия по переписи населения была создана постановлением правительства Грузии. В ее состав входят руководители государственных ведомств и международных организаций.Грузия в цифрах – последняя перепись населения >>Первая всеобщая национальная перепись населения прошла в Грузии в 2002 году. По данным на 17 января 2002 года в Грузии - за исключением Абхазии и Цхинвальского региона – проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек.Вторая всеобщая национальная перепись прошла в 2014 году. Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек.
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грузия, новости, общество, перепись населения
Названы сроки очередной всеобщей переписи населения Грузии
20:53 06.06.2022 (обновлено: 21:06 06.06.2022)
Вместе с переписью населения будет проведена сельскохозяйственная перепись для получения информации о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Очередная всеобщая перепись населения Грузии состоится в конце 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии.
Соответствующее решение было принято на первом заседание правительственного координационного совета по переписи населения, которое состоялось в понедельник под руководством премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
"В результате переписи будет получена новейшая информация о численности, половозрастной структуре, занятости, образовании, состоянии здоровья и жилищных условиях населения", - говорится в сообщении администрации правительства.
На заседании Национальная службы статистики представила на утверждение комиссии программу всеобщей переписи населения 2024 года, которая включает основные принципы, методологию и организационные вопросы.
По решению правительственного координационного совета, вместе с переписью населения будет проведена сельскохозяйственная перепись, по результатам которой вместе с социальными и демографическими данными будет собрана информация о сельскохозяйственной деятельности домашних хозяйств.
Правительственная координационная комиссия по переписи населения была создана постановлением правительства Грузии. В ее состав входят руководители государственных ведомств и международных организаций.
Первая всеобщая национальная перепись населения прошла в Грузии в 2002 году. По данным на 17 января 2002 года в Грузии - за исключением Абхазии и Цхинвальского региона – проживали 4 миллиона 371,5 тысячи человек.
Вторая всеобщая национальная перепись прошла в 2014 году. Численность населения Грузии по состоянию на 5 ноября 2014 года составила 3 729 635 человек.