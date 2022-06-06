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Обретение главы Иоанна Предтечи: приметы, что нельзя делать

Обретение главы Иоанна Предтечи: приметы, что нельзя делать

Третье обретение честной главы Иоанна Предтечи и Крестителя Господня православная церковь отмечает 7 июня 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T19:04+0400

2022-06-06T19:04+0400

2022-06-06T19:20+0400

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Что нельзя делать в день обретения главы Иоанна Предтечи и приметы праздника, читайте в материале Sputnik Грузия.Обретение главы КрестителяПосле усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, его тело ученики пророка погребли в Севастии. А честную главу, которую Иродиада закопала в нечистом месте, благочестивая Иоанна - жена Иродова домоправителя Хузы, погребла в глиняный сосуд на горе Елеонской. Впервые глава Предтечи была обретена в IV веке, а во второй - в 452-м.Третье обретение главы Иоанна Предтечи произошло примерно в 850-м - святыню унесли из Константинополя в город Эмесу. А во время набегов сарацин - примерно 810-820-м, ее перенесли в Команы и скрыли в земле в период иконоборческих гонений.После восстановления иконопочитания патриарху Игнатию (847-857) в видении во время ночной молитвы было указано место, где скрыта глава Иоанна Предтечи.Об этом патриарх сообщил императору, который послал в Команы посольство. Глава Крестителя была обретена в третий раз, в указанном первосвятителем месте. Позже ее вновь перенесли в Константинополь и положили 7 июня по новому стилю в придворной церкви.Что нельзя делатьВ день обретения главы Предтечи нельзя делать генеральную уборку и ремонт – по приметам благополучие может оставить дом. Особенно нельзя делать стирку и вышивать, так как в праздник нельзя брать в руки острые предметы.На обретение главы Предтечи нельзя подавать угощения на блюде, ибо после казни именно так преподнесли голову Иоанна.Нельзя в праздник есть круглые красные продукты, например помидоры. Также на обретение главы Предтечи нельзя петь и танцевать.Нельзя носить одежду темных оттенков, а ходить босиком по траве в этот день плохая примета, сулящая болезни.Приметы праздникаОбильная роса на обретение главы Предтечи утром - хорошая примета, указывающая, что день будет солнечный и теплый. А если росы нет, то после обеда ожидается дождь.По приметам, осень будет долгой, если рябина зацвела поздно, ну а если рано, то зима будет ранней.Какой будет урожай грибов определяли по дню обретения главы Предтечи. Если стояла ясная и солнечная погода – ожидается богатый урожай грибов, а если шел дождь, то август будет холодный и грибов в лесу не найти.По приметам, люди, рожденные 7 июня, как правило, доживают до глубокой старости.Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки , религия , календарь религиозных праздников