Противники ЛГБТ-сообщества провели акцию у офиса ЕС в Тбилиси – есть задержанные
15:45 06.06.2022 (обновлено: 16:05 06.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
© photo: Sputnik / Stringer
Полиция увезла с места акции нескольких человек, в том числе основателя организации "Грузинская идея" Гурама Палавандишвили
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Несколько десятков человек из неправительственных организаций собрались на акцию протеста против ЛГБТ-сообщества у представительства Евросоюза в Тбилиси, где попытались сжечь Прайд-флаг (радужный флаг).
Сотрудники полиции не позволили им этого, после чего начались задержания.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
© photo: Sputnik / Stringer
Некоторое время назад полиция увезла с места акции нескольких человек, в том числе основателя организации "Грузинская идея" Гурама Палавандишвили, который активно выступает против проведения любых мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом.
Очевидцы сообщают о задержании от шесть до десяти человек.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции принесли с собой плакаты с надписями "Нет Евросадому", "ЛГБТ-послы, прочь грязные руки от наших детей", "Все позорные ЛГБТ-послы должны быть высланы из Грузии".
Протестующие выступают против вмешательства и поощрения европейскими дипломатами проведения в Тбилиси так называемой "Недели прайда", организованной сторонниками ЛГБТ-сообщества.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
© photo: Sputnik / Stringer
У офиса Евросоюза все еще мобилизована полиция.