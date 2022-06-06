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https://sputnik-georgia.ru/20220606/protivniki-lgbt-soobschestvo-proveli-aktsiyu-u-ofisa-es-v-tbilisi---est-zaderzhannye-267184976.html
Противники ЛГБТ-сообщества провели акцию у офиса ЕС в Тбилиси – есть задержанные
Противники ЛГБТ-сообщества провели акцию у офиса ЕС в Тбилиси – есть задержанные
Полиция увезла с места акции нескольких человек, в том числе основателя организации "Грузинская идея" Гурама Палавандишвили 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T15:45+0400
2022-06-06T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Несколько десятков человек из неправительственных организаций собрались на акцию протеста против ЛГБТ-сообщества у представительства Евросоюза в Тбилиси, где попытались сжечь Прайд-флаг (радужный флаг).Сотрудники полиции не позволили им этого, после чего начались задержания.Некоторое время назад полиция увезла с места акции нескольких человек, в том числе основателя организации "Грузинская идея" Гурама Палавандишвили, который активно выступает против проведения любых мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом.Очевидцы сообщают о задержании от шесть до десяти человек.Участники акции принесли с собой плакаты с надписями "Нет Евросадому", "ЛГБТ-послы, прочь грязные руки от наших детей", "Все позорные ЛГБТ-послы должны быть высланы из Грузии".Протестующие выступают против вмешательства и поощрения европейскими дипломатами проведения в Тбилиси так называемой "Недели прайда", организованной сторонниками ЛГБТ-сообщества.У офиса Евросоюза все еще мобилизована полиция.
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грузия, новости, политика, общество, лгбт-сообщество, акция протеста

Противники ЛГБТ-сообщества провели акцию у офиса ЕС в Тбилиси – есть задержанные

15:45 06.06.2022 (обновлено: 16:05 06.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Полиция увезла с места акции нескольких человек, в том числе основателя организации "Грузинская идея" Гурама Палавандишвили
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Несколько десятков человек из неправительственных организаций собрались на акцию протеста против ЛГБТ-сообщества у представительства Евросоюза в Тбилиси, где попытались сжечь Прайд-флаг (радужный флаг).
Сотрудники полиции не позволили им этого, после чего начались задержания.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2022
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
© photo: Sputnik / Stringer
Некоторое время назад полиция увезла с места акции нескольких человек, в том числе основателя организации "Грузинская идея" Гурама Палавандишвили, который активно выступает против проведения любых мероприятий, связанных с ЛГБТ-сообществом.
Очевидцы сообщают о задержании от шесть до десяти человек.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2022
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
© photo: Sputnik / Stringer
Участники акции принесли с собой плакаты с надписями "Нет Евросадому", "ЛГБТ-послы, прочь грязные руки от наших детей", "Все позорные ЛГБТ-послы должны быть высланы из Грузии".
Протестующие выступают против вмешательства и поощрения европейскими дипломатами проведения в Тбилиси так называемой "Недели прайда", организованной сторонниками ЛГБТ-сообщества.
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза - Sputnik Грузия, 1920, 06.06.2022
Акция протеста против недели ЛГБТ в столице Грузии у здания миссии Евросоюза
© photo: Sputnik / Stringer
У офиса Евросоюза все еще мобилизована полиция.
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