https://sputnik-georgia.ru/20220606/protivnikov-lgbt-arestovali-v-tbilisi-na-aktsii-protesta-u-zdaniya-es---video-267182554.html

Противников ЛГБТ арестовали в Тбилиси на акции протеста у здания ЕС – видео

Противников ЛГБТ арестовали в Тбилиси на акции протеста у здания ЕС – видео

Несколько человек были задержаны у офиса Евросоюза в Тбилиси, где 6 июня прошла акция против мероприятий ЛГБТ-сообщества. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры... 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T15:04+0400

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Аресты начались после того, как консервативно настроенные граждане попытались сжечь радужный флаг. До этого около часа протестующие стояли у здания, скандировали лозунги и держали в руках плакаты с критикой в адрес европейских дипломатов. Акция протеста была проведена по инициативе "Общества защиты прав детей" и организации "Знеоба" (нравственность – пер.).

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2022

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