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Противников ЛГБТ арестовали в Тбилиси на акции протеста у здания ЕС – видео
Противников ЛГБТ арестовали в Тбилиси на акции протеста у здания ЕС – видео
Несколько человек были задержаны у офиса Евросоюза в Тбилиси, где 6 июня прошла акция против мероприятий ЛГБТ-сообщества. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры... 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T15:04+0400
2022-06-06T15:04+0400
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Аресты начались после того, как консервативно настроенные граждане попытались сжечь радужный флаг. До этого около часа протестующие стояли у здания, скандировали лозунги и держали в руках плакаты с критикой в адрес европейских дипломатов. Акция протеста была проведена по инициативе "Общества защиты прав детей" и организации "Знеоба" (нравственность – пер.).
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media@sputniknews.com
+74956456601
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видео, мультимедиа, акции протеста, евросоюз, лгбт, лгбт-сообщество, происшествия, видео-новости из грузии, видео
Противников ЛГБТ арестовали в Тбилиси на акции протеста у здания ЕС – видео
15:04 06.06.2022 (обновлено: 15:25 06.06.2022)
Несколько человек были задержаны у офиса Евросоюза в Тбилиси, где 6 июня прошла акция против мероприятий ЛГБТ-сообщества. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры митинга и как полиция задерживала его участников
Аресты начались после того, как консервативно настроенные граждане попытались сжечь радужный флаг. До этого около часа протестующие стояли у здания, скандировали лозунги и держали в руках плакаты с критикой в адрес европейских дипломатов. Акция протеста была проведена по инициативе "Общества защиты прав детей" и организации "Знеоба" (нравственность – пер.).