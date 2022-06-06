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Режим ЧС объявлен в США из-за ситуации в энергетике
Режим ЧС объявлен в США из-за ситуации в энергетике
Байден продлил на два года освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T21:32+0400
2022-06-06T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране.В заявлении, распространенном Белым домом, Байден констатирует наличие "множества факторов", которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей.Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года "определенные солнечные элементы и модули", импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.Ранее он задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, сша, новости, политика, джо байден
Режим ЧС объявлен в США из-за ситуации в энергетике
21:32 06.06.2022 (обновлено: 21:43 06.06.2022)
Байден продлил на два года освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Президент США Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с возможным дефицитом электрогенерирующих мощностей в стране.
В заявлении, распространенном Белым домом, Байден констатирует наличие "множества факторов", которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей.
"Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен Конституцией и законами США... настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", - говорится в документе.
Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года "определенные солнечные элементы и модули", импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
Ранее он задействовал закон об оборонном производстве для стимулирования производства солнечных батарей в США.