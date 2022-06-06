https://sputnik-georgia.ru/20220606/rossiyskie-voyska-zanimayut-svyatogorsk-267192069.html

Российские войска занимают Святогорск

Российские войска занимают Святогорск

Украинские части бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья реки, заявил представитель МО РФ 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T19:51+0400

2022-06-06T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы помешать ВСУ отступить из Святогорска, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков."Под натиском российских подразделений остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья", — рассказал генерал.По его словам, до восьмидесяти украинских военных преодолели реку вплавь, огонь по ним целенаправленно не открывали, сообщило РИА Новости.Он также призвал всех военных и членов подразделений теробороны Украины последовать этому примеру и прекратить "бездумное сопротивление, чтобы сохранить свои жизни". Вооруженные силы России, в свою очередь, гарантируют всем добровольно сложившим оружие достойное обращение и возвращение к семьям, добавил представитель Минобороны.Конашенков заключил, что российская армия перешла к завершающему этапу освобождения Святогорска и окружающей его территории.Святогорск (до 2003 года Славяногорск) расположен в северной части Донецкой Народной Республики, чуть более чем в сорока километрах к юго-востоку от города Изюм Харьковской области, который находится под контролем российских военных.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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