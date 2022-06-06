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Синоптики предупреждают население Грузии об ухудшении погоды
Синоптики предупреждают население Грузии об ухудшении погоды
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды в реках, паводки 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T16:43+0400
2022-06-06T16:43+0400
2022-06-06T16:43+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Со второй половины 6 июня до 11 числа синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых местах ветер и град.Ожидаемые осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды в реках, паводки. В связи с ухудшением погоды в горных зонах могут активизироваться оползневые процессы.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, погода, прогноз погоды
Синоптики предупреждают население Грузии об ухудшении погоды
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды в реках, паводки
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Со второй половины 6 июня до 11 числа синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.
В Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых местах ветер и град.
Ожидаемые осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды в реках, паводки. В связи с ухудшением погоды в горных зонах могут активизироваться оползневые процессы.