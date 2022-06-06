https://sputnik-georgia.ru/20220606/sinoptiki-preduprezhdayut-naselenie-gruzii-ob-ukhudshenii-pogody-267187437.html

Синоптики предупреждают население Грузии об ухудшении погоды

Синоптики предупреждают население Грузии об ухудшении погоды

Ожидаемые осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды в реках, паводки 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T16:43+0400

2022-06-06T16:43+0400

2022-06-06T16:43+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Со второй половины 6 июня до 11 числа синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.В Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых местах ветер и град.Ожидаемые осадки могут вызвать значительное увеличение уровня воды в реках, паводки. В связи с ухудшением погоды в горных зонах могут активизироваться оползневые процессы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, прогноз погоды