https://sputnik-georgia.ru/20220606/tbilistsy-otmetili-223-y-den-rozhdeniya-aleksandra-sergeevicha-pushkina---video-267184067.html

Тбилисцы отметили 223-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина - видео

Тбилисцы отметили 223-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина - видео

Празднование 223-го дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина прошло 6 июня в центре Тбилиси. Подробнее - смотрите в видео Sputnik... 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T15:28+0400

2022-06-06T15:28+0400

2022-06-06T15:28+0400

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Мероприятие в Тбилиси проходит ежегодно с 6 июня 1991 года. За эти годы сложилась определенная традиция празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в столице Грузии – участники мероприятия читают стихотворения поэта на разных языках. В этом году творчество Пушкина прозвучало в Тбилиси на грузинском, белорусском, осетинском, азербайджанском, армянском, болгарском, греческом и других языках.

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, александр пушкин, россия, искусство, поэтический проект sputnik.чтения, михаил айдинов, видео