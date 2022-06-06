https://sputnik-georgia.ru/20220606/tbilistsy-otmetili-223-y-den-rozhdeniya-aleksandra-sergeevicha-pushkina---video-267184067.html
Тбилисцы отметили 223-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина - видео
Тбилисцы отметили 223-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина - видео
Празднование 223-го дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина прошло 6 июня в центре Тбилиси. Подробнее - смотрите в видео Sputnik... 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T15:28+0400
2022-06-06T15:28+0400
2022-06-06T15:28+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
александр пушкин
россия
искусство
поэтический проект sputnik.чтения
михаил айдинов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/06/267182963_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27a4b8a0feb6ebf45bd041d9fd722271.jpg
Мероприятие в Тбилиси проходит ежегодно с 6 июня 1991 года. За эти годы сложилась определенная традиция празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в столице Грузии – участники мероприятия читают стихотворения поэта на разных языках. В этом году творчество Пушкина прозвучало в Тбилиси на грузинском, белорусском, осетинском, азербайджанском, армянском, болгарском, греческом и других языках.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/06/267182963_219:0:1659:1080_1920x0_80_0_0_c3069db4e3985aa7c610205ce412e221.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, александр пушкин, россия, искусство, поэтический проект sputnik.чтения, михаил айдинов, видео
Тбилисцы отметили 223-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина - видео
Празднование 223-го дня рождения выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина прошло 6 июня в центре Тбилиси. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
Мероприятие в Тбилиси проходит ежегодно с 6 июня 1991 года. За эти годы сложилась определенная традиция празднования дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в столице Грузии – участники мероприятия читают стихотворения поэта на разных языках. В этом году творчество Пушкина прозвучало в Тбилиси на грузинском, белорусском, осетинском, азербайджанском, армянском, болгарском, греческом и других языках.