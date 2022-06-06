https://sputnik-georgia.ru/20220606/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-pushkina-267183096.html
Тест: насколько хорошо вы знаете Пушкина
Тест: насколько хорошо вы знаете Пушкина
Ежегодно 6 июня в России в честь великого поэта отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T15:21+0400
2022-06-06T15:21+0400
2022-06-06T15:21+0400
тесты
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Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Специально к этому дню, Sputnik Грузия подготовил тест о великом поэте, его произведениях и истории его пребывания в Тбилиси.
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MIA „Rosiya Segodnya“
тесты, интерактив, александр пушкин, тесты
Тест: насколько хорошо вы знаете Пушкина
Ежегодно 6 июня в России в честь великого поэта отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка
Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Специально к этому дню, Sputnik Грузия подготовил тест о великом поэте, его произведениях и истории его пребывания в Тбилиси.