https://sputnik-georgia.ru/20220606/test-naskolko-khorosho-vy-znaete-pushkina-267183096.html

Тест: насколько хорошо вы знаете Пушкина

Тест: насколько хорошо вы знаете Пушкина

Ежегодно 6 июня в России в честь великого поэта отмечается Пушкинский день, известный также как День русского языка 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T15:21+0400

2022-06-06T15:21+0400

2022-06-06T15:21+0400

тесты

интерактив

александр пушкин

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Александра Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Специально к этому дню, Sputnik Грузия подготовил тест о великом поэте, его произведениях и истории его пребывания в Тбилиси.

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