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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 июня

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 6 до 12 июня

На этой неделе самый жаркий день будет в понедельник 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют местами облачную и дождливую погоду в Тбилиси на этой неделе.В понедельник, 6 июня, в столице ожидается преимущественно ясная погода. Во второй половине дня ожидается частичная облачность и, возможно, дождь с грозами.Минимальная температура воздуха ночью составит 22 градуса тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 34 градусов.Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:32.Во вторник, 7 июня, утром погода будет ясной. Во второй половине дня ожидается частичная облачность и есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:26.Минимальная температура воздуха ночью составит 20 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с-17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:32.В среду, 8 июня, в Тбилиси погода будет преимущественно облачной. Ожидаются дожди с грозами. Восход солнца будет в 05:26.Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов тепла, а днем столбик термометра поднимется максимум до 29 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:33.В четверг, 9 июня, погода в столице Грузии сохранится облачной, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:26.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 19 градусов, а днем поднимется максимум до 27 градусов.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:33.В пятницу, 10 июня, в Тбилиси погода сохранится облачной, есть вероятность дождя с грозами. Восход солнца будет в 05:25.Минимальная температура воздуха ночью будет 18 градусов, а днем – максимум 28 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:34.В субботу, 11 июня, в Тбилиси сохранится облачная и дождливая погода. Восход солнца будет в 05:25.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, днем воздух прогреется максимум до 28 градусов.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:35.В воскресенье, 12 июня, в столице Грузии будет преимущественно облачная погода и слабый дождь.Восход солнца будет в 05:25.Минимальная температура воздуха ночью составит 19 градусов, а днем поднимется максимум до 29 градусов.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 20:35.

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