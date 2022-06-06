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Заммэра самого оппозиционного района Грузии покидает пост
Заммэра самого оппозиционного района Грузии покидает пост
Заммэра заявил о своей ответственности в связи с затягиванием реализации государственной программы 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T11:47+0400
2022-06-06T11:47+0400
2022-06-06T12:12+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Первый заместитель мэра района Цаледжиха Лаша Заркуа подтвердил информацию о том, что покидает занимаемую должность.Основанием стало затягивание реализации государственной программы поддержки села в Цаледжихском районе. Муниципалитет должен был утвердить программу до 1 мая, но, как заявил Заркуа, это не удалось сделать в сроки из-за проблем в сакребуло (совещательный орган).По словам Заркуа, сакребуло в течение трех месяцев не могло утвердить бюджет, и соответствующие службы мэрии были вынуждены работать в форс-мажоре.Министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии выделило району Цаленджиха в рамках программы поддержки села 644 тысячи лари (около 215 тысяч долларов)."Несмотря на то, что район не терял деньги, соответственно, в районе будут осуществлены все те проекты, которые запланированы, я, как председатель комиссии, прямо или косвенно ощущаю свою ответственность в связи с этим и сделал официальное заявление об отставке", – сказал Заркуа Первому каналу.Заркуа занимает пост заместителя мэра района Цаленджиха с ноября 2021 года.Цаленджиха – единственный район в Грузии, где по итогам выборов местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, мэром стал оппозиционер. Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло, и, соответственно, председателем был избран также оппозиционер.Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население – 23,3 тысячи человек.
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грузия, новости, самегрело
Заммэра самого оппозиционного района Грузии покидает пост
11:47 06.06.2022 (обновлено: 12:12 06.06.2022)
Заммэра заявил о своей ответственности в связи с затягиванием реализации государственной программы
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Первый заместитель мэра района Цаледжиха Лаша Заркуа подтвердил информацию о том, что покидает занимаемую должность.
Основанием стало затягивание реализации государственной программы поддержки села в Цаледжихском районе. Муниципалитет должен был утвердить программу до 1 мая, но, как заявил Заркуа, это не удалось сделать в сроки из-за проблем в сакребуло (совещательный орган).
По словам Заркуа, сакребуло в течение трех месяцев не могло утвердить бюджет, и соответствующие службы мэрии были вынуждены работать в форс-мажоре.
"Это именно тот период, когда было издано распоряжение правительства о программе поддержки села. В установленные постановлением сроки, мы реально смогли провести встречи, собрания, обсудить проекты и т. д. Но техническая сторона не смогла уложиться в установленные сроки", – сказал Заркуа.
Министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии выделило району Цаленджиха в рамках программы поддержки села 644 тысячи лари (около 215 тысяч долларов).
"Несмотря на то, что район не терял деньги, соответственно, в районе будут осуществлены все те проекты, которые запланированы, я, как председатель комиссии, прямо или косвенно ощущаю свою ответственность в связи с этим и сделал официальное заявление об отставке", – сказал Заркуа Первому каналу.
Заркуа занимает пост заместителя мэра района Цаленджиха с ноября 2021 года.
Цаленджиха – единственный район в Грузии, где по итогам выборов местного самоуправления, которые прошли в стране осенью 2021 года, мэром стал оппозиционер. Более того, представителям оппозиционных партий досталось большинство мест в сакребуло, и, соответственно, председателем был избран также оппозиционер.
Цаленджихский муниципалитет входит в состав региона Самегрело - Земо Сванети. Находится на северо-западе Грузии, население – 23,3 тысячи человек.