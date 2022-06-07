https://sputnik-georgia.ru/20220607/chast-territorii-natsparka-vashlovani-adaptirovali-dlya-ekoturistov-267204771.html

Орлиный каньон на востоке Грузии адаптировали для экотуристов

Орлиный каньон на востоке Грузии адаптировали для экотуристов

В ущелье создали пешеходную тропу длиной более километра, которая уходит в глубь каньона 07.06.2022, Sputnik Грузия

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министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Посетители охраняемой территории Вашловани в восточном регионе Грузии - Кахети, теперь смогут лучше ознакомиться с красотами Орлиного каньона - там обустроили инфраструктуру для экотуризма, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства."Таков принципиальный подход министерства охраны окружающей среды, чтобы в заповедниках были максимально освоены те объекты, которые интересны для туристов", – сказал замминистра Юрий Нозадзе во время посещения видоизмененного Орлиного ущелья.Обустройство территории Орлиного ущелья для туристов – это новый проект, который осуществили Минсельхоз Грузии, Агентство охраняемых территорий и Кавказский региональный экологический центр.В ущелье появилась пешеходная тропа длиной более километра, которая уходит в глубь каньона. Оттуда туристы могут поближе увидеть сразу несколько водопадов.В рамках проекта возвели несколько капитальных деревянных мостов и установили лестницы.Охраняемые территории Вашловани с 2003 года объединяют заповедник, Национальный парк и памятники природы - Орлиное ущелье, грязевые вулканы Тахти-Тефа и Алазанскую пойму.Эти территории получили название "Вашловани" ("вашли" на грузинском означает яблоко) из-за естественной схожести ладанных деревьев с яблоневыми и ассоциативности с фруктовыми садами.

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агентство охраняемых территорий, кахети, туризм, грузия, новости, туризм в грузии, экология в грузии, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии