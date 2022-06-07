https://sputnik-georgia.ru/20220607/chego-zhdat-ot-inflyatsii-v-gruzii--mnenie-eksperta-267197292.html

Чего ждать от инфляции в Грузии – мнение эксперта

Чего ждать от инфляции в Грузии – мнение эксперта

Грузия находится в ситуации, когда инфляция полностью импортируется из-за рубежа и не зависит от показателей экономики страны, считает эксперт 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T09:01+0400

2022-06-07T09:01+0400

2022-06-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Снизится ли инфляция в Грузии до 9% к концу 2022 года зависит от внешних факторов, заявил эксперт по экономическим вопросам Георгий Цуцкиридзе.По его мнению, летом стоимость продовольствия снижается, когда созревает местный урожай, что, естественно, позитивно отразится на ценах. Однако прогноз зависит от многих факторов, в первую очередь от того, в какой интенсивности будет российско-украинский кризис.Как рассказал Цуцкиридзе, одним из самых действенных рычагов инфляции является повышение ставки рефинансирования."Как вы знаете, Нацбанк вновь оставил ставку рефинансирования на уровне 11%. Это означает, что во внешнем секторе вновь неопределенность, и Национальный банк это учитывает", – сказал он.По словам эксперта, неопределенность связана в первую очередь с событиями на Украине."Ставка Федеральной резервной системы США находится на рекордно высоком уровне. Таким образом, наши ожидания по-прежнему должны заключаться в том, что инфляция к концу года может в некоторой степени снизиться. Однако повторюсь, это совершенно внешний фактор и меньше вызван внутренними обстоятельствами", – сказал Цуцкиридзе.Он напомнил о высокой инфляции и в прошлом году. Тем не менее, тогда причина роста цен заключалась в проблемах, характерных для постпандемического периода, когда были разорваны цепочки поставок для ряда продуктов, в основном продовольствия.Цуцкиридзе подчеркнул, что рост инфляции в странах, которые являются основными торговыми партнерами Грузии, негативно отражается на стоимости ввозимых товаров и, как правило, на ценах на продукты местного производства.Годовая инфляция (май 2022 года к маю 2021 года) в Грузии составила 13,3%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (20%), гостиницы и рестораны (12,6%) и здравоохранение (2%). В мае за год цены на продовольствие выросли на 22%.По информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями, и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах.Власти Грузии ожидают снижение уровня инфляции во второй половине 2022 года, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Однако, по его словам, при текущих событиях в мире прогнозировать очень трудно.

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грузия, экономика, цены, новости, инфляция