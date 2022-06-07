https://sputnik-georgia.ru/20220607/chislo-mest-razmescheniya-v-adzharii-za-dva-goda-vyrastet-v-poltora-raza-267231484.html

Число мест размещения в Аджарии за два года вырастет в полтора раза

Число мест размещения в Аджарии за два года вырастет в полтора раза

Туристический сезон в регионе, объединяющем морские и горные курорты, открывается в середине июня 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В 2022-2023 годах в Аджарии откроется до 20 тысяч новых мест размещения туристов и их число возрастет до 63 тысяч, заявил глава правительства АР Торнике Рижвадзе.На сегодняшний день Аджария одно из самых популярных мест отдыха как для местных, так и для приезжих туристов. Туристический сезон в регионе, объединяющем морские и горные курорты, открывается в середине июня и как правило длится до начала октября.При этом, он отметил, что власти автономии заботятся не только о местах размещения на знаменитых черноморских курортах региона, но и в горной Аджарии, привлекающей любителей пешего и велотуризма.

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грузия, новости, туризм, аджария, торнике рижвадзе