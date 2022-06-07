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Число мест размещения в Аджарии за два года вырастет в полтора раза
Число мест размещения в Аджарии за два года вырастет в полтора раза
Туристический сезон в регионе, объединяющем морские и горные курорты, открывается в середине июня 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T20:15+0400
2022-06-07T20:15+0400
2022-06-07T20:15+0400
грузия
новости
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аджария
торнике рижвадзе
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В 2022-2023 годах в Аджарии откроется до 20 тысяч новых мест размещения туристов и их число возрастет до 63 тысяч, заявил глава правительства АР Торнике Рижвадзе.На сегодняшний день Аджария одно из самых популярных мест отдыха как для местных, так и для приезжих туристов. Туристический сезон в регионе, объединяющем морские и горные курорты, открывается в середине июня и как правило длится до начала октября.При этом, он отметил, что власти автономии заботятся не только о местах размещения на знаменитых черноморских курортах региона, но и в горной Аджарии, привлекающей любителей пешего и велотуризма.
аджария
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Sputnik Грузия
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, аджария, торнике рижвадзе
Число мест размещения в Аджарии за два года вырастет в полтора раза
Туристический сезон в регионе, объединяющем морские и горные курорты, открывается в середине июня
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В 2022-2023 годах в Аджарии откроется до 20 тысяч новых мест размещения туристов и их число возрастет до 63 тысяч, заявил глава правительства АР Торнике Рижвадзе.
На сегодняшний день Аджария одно из самых популярных мест отдыха как для местных, так и для приезжих туристов. Туристический сезон в регионе, объединяющем морские и горные курорты, открывается в середине июня и как правило длится до начала октября.
"На сегодняшний день мест размещения в Аджарии более 43 тысяч. В этом году и будущем добавится еще до 20 тысяч", - сказал Рижвадзе.
При этом, он отметил, что власти автономии заботятся не только о местах размещения на знаменитых черноморских курортах региона, но и в горной Аджарии, привлекающей любителей пешего и велотуризма.