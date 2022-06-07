https://sputnik-georgia.ru/20220607/dobro-pozhalovat-v-adzhariyu-nazvana-data-otkrytiya-turisticheskogo-sezona-267227201.html

Добро пожаловать в Аджарию: названа дата открытия туристического сезона

Добро пожаловать в Аджарию: названа дата открытия туристического сезона

Власти Аджарии поработали над популяризацией курортов региона в 16 целевых странах 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T18:19+0400

2022-06-07T18:19+0400

2022-06-07T18:43+0400

грузия

экономика

туризм

аджария

торнике рижвадзе

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Туристический сезон в Аджарской автономной республике официально откроется 15 июня, заявил глава правительства АР Торнике Рижвадзе.Туристический сезон в регионе, объединяющем морские и горные курорты, открывается в середине июня и как правило длится до начала октября.По словам Рижвадзе, Аджария готова принять туристов, которые ожидаются из разных стран.Власти Аджарии поработали над поляризацией курортов в 16 целевых странахПо его словам, в этом году в Батуми будет летать пять новых авиакомпаний - Airbaltic, Flydeal, Jordan Aviation, Aseman и Uzbekistan Airways.Кроме того в 2022 году в Батуми будут осуществляться прямые рейсы из Риги, восстановятся полеты из Баку, Дубая и Саудовской Аравии, Ташкента и увеличится число рейсов из Израиля.К этому времени в Грузии открыты как воздушные, так и сухопутные границы.В Аджарии будут развивать экстремальный туризм – каньонинг >>Грузинский туризм наиболее пострадал от пандемии коронавируса. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.К маю 2022 года туризм в стране был восстановлен на 62,3%.

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грузия, экономика, туризм, аджария, торнике рижвадзе