https://sputnik-georgia.ru/20220607/edinye-natsionalnye-ekzameny-startuyut-v-gruzii-4-iyulya-raspisanie-267209047.html

Единые национальные экзамены стартуют в Грузии 4 июля: расписание

Единые национальные экзамены стартуют в Грузии 4 июля: расписание

С детальным графиком экзаменом можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок 07.06.2022, Sputnik Грузия

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национальный центр экзаменов и оценок грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены начнутся в Грузии с 4 июля и завершатся 22 июля, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок.Желающие принять участие в грантовом конкурсе студенты смогут сдать экзамен 6 июля. С 6 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут и педагоги. Сдать экзамены по предмету или экзамен профнавыков учителя смогут до 25 июля включительно.Экзамены для кандидатов на магистра назначены на 26-27 июля.График ЕНЭ-2022Грузинский язык и литература:Иностранный язык:Физика:Литература:Химия:Изобразительное и прикладное искусство:История:Общие навыки:Биология:География:Гражданское образование:С детальным графиком экзаменов можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.

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