Единые национальные экзамены стартуют в Грузии 4 июля: расписание
12:13 07.06.2022 (обновлено: 12:28 07.06.2022)
© courtesy of NAEC GeorgiaЕдиные национальные экзамены
© courtesy of NAEC Georgia
С детальным графиком экзаменом можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены начнутся в Грузии с 4 июля и завершатся 22 июля, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок.
Желающие принять участие в грантовом конкурсе студенты смогут сдать экзамен 6 июля. С 6 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут и педагоги. Сдать экзамены по предмету или экзамен профнавыков учителя смогут до 25 июля включительно.
Экзамены для кандидатов на магистра назначены на 26-27 июля.
График ЕНЭ-2022
Грузинский язык и литература:
4 июля (первая и вторая сессия)
5 июля (первая и вторая сессия)
6 июля (первая сессия)
4 июля (первая сессия) – осетинский язык
8 июля (первая и вторая сессия) – математика.
Иностранный язык:
11 июля (первая и вторая сессия) – английский язык
12 июля (первая сессия) – английский язык
13 июля (первая сессия) – английский язык
13 июля (вторая сессия) – русский язык
13 июля (вторая сессия) – французский язык
13 июля (вторая сессия) – немецкий язык.
Физика:
14 июля (вторая сессия).
Литература:
14 июля (вторая сессия).
Химия:
15 июля (вторая сессия).
Изобразительное и прикладное искусство:
15 июля (вторая сессия).
История:
18 июля (первая и вторая сессия)
19 июля (первая сессия).
Общие навыки:
19 июля (вторая сессия).
Биология:
20 июля (вторая сессия).
География:
21 июля (вторая сессия).
Гражданское образование:
22 июля (первая сессия).
С детальным графиком экзаменов можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.