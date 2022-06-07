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Единые национальные экзамены стартуют в Грузии 4 июля: расписание
Единые национальные экзамены стартуют в Грузии 4 июля: расписание
С детальным графиком экзаменом можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок 07.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены начнутся в Грузии с 4 июля и завершатся 22 июля, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок.Желающие принять участие в грантовом конкурсе студенты смогут сдать экзамен 6 июля. С 6 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут и педагоги. Сдать экзамены по предмету или экзамен профнавыков учителя смогут до 25 июля включительно.Экзамены для кандидатов на магистра назначены на 26-27 июля.График ЕНЭ-2022Грузинский язык и литература:Иностранный язык:Физика:Литература:Химия:Изобразительное и прикладное искусство:История:Общие навыки:Биология:География:Гражданское образование:С детальным графиком экзаменов можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок.Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование. Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.
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национальный центр экзаменов и оценок грузии, единые национальные экзамены, вступительные экзамены, грузия, новости, общество, студенты

Единые национальные экзамены стартуют в Грузии 4 июля: расписание

12:13 07.06.2022 (обновлено: 12:28 07.06.2022)
© courtesy of NAEC GeorgiaЕдиные национальные экзамены
Единые национальные экзамены - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2022
© courtesy of NAEC Georgia
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С детальным графиком экзаменом можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Единые национальные экзамены начнутся в Грузии с 4 июля и завершатся 22 июля, сообщает Национальный центр экзаменов и оценок.
Желающие принять участие в грантовом конкурсе студенты смогут сдать экзамен 6 июля. С 6 июля подключиться к экзаменационному процессу смогут и педагоги. Сдать экзамены по предмету или экзамен профнавыков учителя смогут до 25 июля включительно.
Экзамены для кандидатов на магистра назначены на 26-27 июля.

График ЕНЭ-2022

Грузинский язык и литература:
4 июля (первая и вторая сессия)
5 июля (первая и вторая сессия)
6 июля (первая сессия)
4 июля (первая сессия) – осетинский язык
8 июля (первая и вторая сессия) – математика.
Иностранный язык:
11 июля (первая и вторая сессия) – английский язык
12 июля (первая сессия) – английский язык
13 июля (первая сессия) – английский язык
13 июля (вторая сессия) – русский язык
13 июля (вторая сессия) – французский язык
13 июля (вторая сессия) – немецкий язык.
Физика:
14 июля (вторая сессия).
Литература:
14 июля (вторая сессия).
Химия:
15 июля (вторая сессия).
Изобразительное и прикладное искусство:
15 июля (вторая сессия).
История:
18 июля (первая и вторая сессия)
19 июля (первая сессия).
Общие навыки:
19 июля (вторая сессия).
Биология:
20 июля (вторая сессия).
География:
21 июля (вторая сессия).
Гражданское образование:
22 июля (первая сессия).
С детальным графиком экзаменов можно ознакомиться на сайте Национального центра экзаменов и оценок.
Чтобы стать студентом, в Грузии необходимо сдать три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один по выбору – литература, математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.
Отмененный с 2020 года предмет "Общие навыки" абитуриенты будут сдавать только в том случае, если этого потребует тот или иной университет.
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