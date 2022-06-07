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Европа решила принять стандарт единой зарядки для смартфонов

Европа решила принять стандарт единой зарядки для смартфонов

Ожидается, что после окончательного утверждения закон вступит в силу к осени 2024 года 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Совет Европейского союза и Европейский парламент предварительно решили, что разъем USB-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, продающихся в регионе, пишет РИА Новости.Ожидается, что после финального утверждения закон вступит в силу к осени 2024 года. Директива обяжет производителей электроники использовать порт USB-C в своих устройствах. Между тем для разработчиков ноутбуков сделано послабление — компьютеры обязаны будут адаптировать к требованиям в течение 40 месяцев после вступления закона в силу на территории ЕС.При этом скорость зарядки в ЕС также согласована для устройств, поддерживающих быструю зарядку. Отмечается, что эта мера позволит пользователям заряжать устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого зарядного устройства.Напомним, законопроект о внедрении единого стандарта зарядки обсуждался в Европе несколько лет. Считается, что это решение поможет потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на покупках зарядных устройств и снизит количество электронного мусора.

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