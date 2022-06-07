https://sputnik-georgia.ru/20220607/evropa-reshila-prinyat-standart-edinoy-zaryadki-dlya-smartfonov-267226618.html
Европа решила принять стандарт единой зарядки для смартфонов
Европа решила принять стандарт единой зарядки для смартфонов
Ожидается, что после окончательного утверждения закон вступит в силу к осени 2024 года 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T17:40+0400
2022-06-07T17:40+0400
2022-06-07T17:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Совет Европейского союза и Европейский парламент предварительно решили, что разъем USB-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, продающихся в регионе, пишет РИА Новости.Ожидается, что после финального утверждения закон вступит в силу к осени 2024 года. Директива обяжет производителей электроники использовать порт USB-C в своих устройствах. Между тем для разработчиков ноутбуков сделано послабление — компьютеры обязаны будут адаптировать к требованиям в течение 40 месяцев после вступления закона в силу на территории ЕС.При этом скорость зарядки в ЕС также согласована для устройств, поддерживающих быструю зарядку. Отмечается, что эта мера позволит пользователям заряжать устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого зарядного устройства.Напомним, законопроект о внедрении единого стандарта зарядки обсуждался в Европе несколько лет. Считается, что это решение поможет потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на покупках зарядных устройств и снизит количество электронного мусора.
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европа, смартфоны, новости, общество
Европа решила принять стандарт единой зарядки для смартфонов
17:40 07.06.2022 (обновлено: 17:48 07.06.2022)
Ожидается, что после окончательного утверждения закон вступит в силу к осени 2024 года
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik.
Совет Европейского союза и Европейский парламент предварительно решили, что разъем USB-C станет общим зарядным портом для всех мобильных телефонов, продающихся в регионе, пишет РИА Новости
.
Ожидается, что после финального утверждения закон вступит в силу к осени 2024 года. Директива обяжет производителей электроники использовать порт USB-C в своих устройствах.
Между тем для разработчиков ноутбуков сделано послабление — компьютеры обязаны будут адаптировать к требованиям в течение 40 месяцев после вступления закона в силу на территории ЕС.
При этом скорость зарядки в ЕС также согласована для устройств, поддерживающих быструю зарядку. Отмечается, что эта мера позволит пользователям заряжать устройства с одинаковой скоростью с помощью любого совместимого зарядного устройства.
Напомним, законопроект о внедрении единого стандарта зарядки обсуждался в Европе несколько лет. Считается, что это решение поможет потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на покупках зарядных устройств и снизит количество электронного мусора.