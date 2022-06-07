https://sputnik-georgia.ru/20220607/gagosh-i-ego-svetofory-v-tbilisi-proydet-vystavka-izvestnogo-strit-khudozhnika---267222534.html

Gagosh и его "Светофоры": в Тбилиси пройдет выставка известного стрит-художника

Gagosh и его "Светофоры": в Тбилиси пройдет выставка известного стрит-художника

Gagosh - стрит-художник, известный своими творческо-социальными экспериментами 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T16:41+0400

2022-06-07T16:41+0400

2022-06-07T16:41+0400

gagosh

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Мультимедийная выставка "Светофоры" известного грузинского художника, стрит-арт артиста Георгия Гагошидзе, более известного как Gagosh, открывается в столичной Dédicace Gallery 7 июня."Во вторник, в 19:00 в галерее "Дедика" откроется моя выставка "Светофоры", над которой я работаю давно и которая является первой интерактивной мультимедийной серией. Выставка продлится до 19 июня. Помимо просмотра, вы также можете стать участником этого взаимодействия", - пишет автор.Светофоры как главная концепция выставки — это системная модель управления, они позволяют нам совершать определенные действия, запрещают нам или даже оставляют нас без ответа, отмечают в галерее."Согласно этой системе, люди делятся на три категории, - поясняют в анонсе выставки. - Первые, которые должны подчиняться законам светофора, вторые, которые устанавливают правила, и третьи - люди, не подчиняющиеся системным решениям. Они могут взаимодействовать с системой, внезапно менять решения и создавать свои собственные правила". Эта серия позволяет зрителю определить для себя, к какой категории лиц он относится, добавляют кураторы.

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gagosh, грузия, культура, новости, выставка, анонсы , тбилиси