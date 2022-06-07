https://sputnik-georgia.ru/20220607/gruppa-mgzavrebi-vystupit-v-tbilisi-267202749.html

Группа "Мгзавреби" выступит в Тбилиси

Группа "Мгзавреби" выступит в Тбилиси

Выступление коллектива пройдет в столичном парке Мтацминда 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T11:32+0400

2022-06-07T11:32+0400

2022-06-07T11:32+0400

группа "мгзавреби"

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анонсы

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Популярная грузинская фолк-рок-группа "Мгзавреби" (Mgzavrebi) выступит с "Большим летним концертом" в Тбилиси 17 июня.Выступление музыкантов пройдет в столичном парке Мтацминда в клубе Underwheel в 19:30. На разогреве у бэнда сыграет диджей Лаша Чхаидзе. Коллектив "Мгзавреби" исполняет музыку в своем индивидуальном стиле, который совмещает фольклорные ритмы, многоголосие, импровизации, а также современные и классические элементы.Группа "Мгзавреби" была основана вокалистом Гиги Дедаламазишвили в 2006 году. В 2008 году вышел дебютный альбом коллектива "Ме мовигоне" (в переводе с грузинского языка "Я выдумал"), который стал в Грузии довольно популярным. В 2016 году "Мгзавреби" стали обладателями российской премии "Чартова дюжина" в номинации "Взлом". Музыканты активно выступают в Грузии, России, Украине, Израиле и в других странах.

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группа "мгзавреби", грузия, новости, культура, тбилиси, анонсы