https://sputnik-georgia.ru/20220607/gruziya-prostitsya-s-rezhisserom-temurom-chkheidze-9-iyunya-267214995.html
Грузия простится с режиссером Темуром Чхеидзе 9 июня
Грузия простится с режиссером Темуром Чхеидзе 9 июня
Темура Чхеидзе не стало 5 июня – маэстро ушел из жизни в возрасте 78 лет 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T13:35+0400
2022-06-07T13:35+0400
2022-06-07T13:35+0400
культура
грузия
новости
кто ушел из жизни в 2022 году?
тбилиси
коте марджанишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23385/73/233857300_0:211:2889:1836_1920x0_80_0_0_5ff584eb1338fdedcc1e3def495a1a30.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Выдающего грузинского театрального режиссера Темура Чхеидзе похоронят в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси 9 июня, сообщили Sputnik Грузия в министерстве культуры страны.Известный режиссер, народный артист Грузии, почетный гражданин Тбилиси Темур Чхеидзе скончался 5 июня в возрасте 78 лет.По информации Минкультуры, гражданская панихида состоится 9 июня с 12:00 до 15:00 в Тбилисском государственном профессиональном драматическом театре им. Котэ Марджанишвили.Темур Нодарович Чхеидзе родился в 1943 году в Тбилиси. Учился в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели в мастерской Додо Алексидзе.Чхеидзе окончил режиссерский факультет Тбилисского государственного театрального института в 1965 году. В 1965-1967 годах был директором Зугдидского драматического театра, в 1967-1970 годах – Грузинского театра юного зрителя, в 1970-1980 годах – Театра Руставели, в 1980-1990 годах – Театра Марджанишвили.С 1991 года началось тесное сотрудничество Темура Чхеидзе с Большим драматическим театром им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Маэстро долгое время отказывался от поста главного режиссера.В 1991 году он стал директором театра, с 2004 года – главным режиссером, с 2007 по 2013 год – художественным руководителем. 19 февраля 2013 года Темур Чхеидзе подал в отставку и вернулся в Тбилиси.Чхеидзе также занимался постановками опер. На его счету опера "Игрок" Прокофьева в Мариинском театре (Национальная премия "Золотая маска" в номинации "Лучший оперный спектакль", 1996), "Дон Карлос" Верди и "Летучий голландец" Вагнера в 1998 году и в 1999-ом – "Скупой рыцарь" Рахманинова и "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова.Темур Чхеидзе – лауреат премий Коте Марджанишвили, Шота Руставели и Михаила Туманишвили. Награжден премией имени Георгия Александровича Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2010).В 2018 году был награжден президентским Орденом "Сияния". Народный артист Грузинской ССР (1981) и Народный артист Российской Федерации (1994).
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23385/73/233857300_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_a59b1fe23e159f9e24774d90208dadb4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, грузия, новости, кто ушел из жизни в 2022 году?, тбилиси, коте марджанишвили
Грузия простится с режиссером Темуром Чхеидзе 9 июня
Темура Чхеидзе не стало 5 июня – маэстро ушел из жизни в возрасте 78 лет
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik.
Выдающего грузинского театрального режиссера Темура Чхеидзе похоронят в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей в Тбилиси 9 июня, сообщили Sputnik Грузия
в министерстве культуры страны.
Известный режиссер, народный артист Грузии, почетный гражданин Тбилиси Темур Чхеидзе скончался 5 июня в возрасте 78 лет.
По информации Минкультуры, гражданская панихида состоится 9 июня с 12:00 до 15:00 в Тбилисском государственном профессиональном драматическом театре им. Котэ Марджанишвили.
Темур Нодарович Чхеидзе родился в 1943 году в Тбилиси. Учился в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели в мастерской Додо Алексидзе.
Чхеидзе окончил режиссерский факультет Тбилисского государственного театрального института в 1965 году. В 1965-1967 годах был директором Зугдидского драматического театра, в 1967-1970 годах – Грузинского театра юного зрителя, в 1970-1980 годах – Театра Руставели, в 1980-1990 годах – Театра Марджанишвили.
С 1991 года началось тесное сотрудничество Темура Чхеидзе с Большим драматическим театром им. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Маэстро долгое время отказывался от поста главного режиссера.
В 1991 году он стал директором театра, с 2004 года – главным режиссером, с 2007 по 2013 год – художественным руководителем. 19 февраля 2013 года Темур Чхеидзе подал в отставку и вернулся в Тбилиси.
Чхеидзе также занимался постановками опер. На его счету опера "Игрок" Прокофьева в Мариинском театре (Национальная премия "Золотая маска" в номинации "Лучший оперный спектакль", 1996), "Дон Карлос" Верди и "Летучий голландец" Вагнера в 1998 году и в 1999-ом – "Скупой рыцарь" Рахманинова и "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова.
Темур Чхеидзе – лауреат премий Коте Марджанишвили, Шота Руставели и Михаила Туманишвили. Награжден премией имени Георгия Александровича Товстоногова "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2010).
В 2018 году был награжден президентским Орденом "Сияния". Народный артист Грузинской ССР (1981) и Народный артист Российской Федерации (1994).