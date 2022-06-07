https://sputnik-georgia.ru/20220607/kongress-isu-prinyal-reshenie-o-povyshenii-vozrastnogo-tsenza-do-17-let-267215888.html
Конгресс ISU принял решение о повышении возрастного ценза до 17 лет
Конгресс ISU принял решение о повышении возрастного ценза до 17 лет
Аналогичные возрастные пороги приняты для шорт-трека и конькобежного спорта 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T14:19+0400
2022-06-07T14:19+0400
2022-06-07T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил повышение возрастного ценза фигуристов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.Данное решение было принято во время заседания на Пхукете (Таиланд). За поднятие возрастного ценза выступили 100 членов конгресса, против – 16, двое воздержались. Отмечается, что возрастной порог будут увеличивать постепенно. В следующем сезоне возрастной ценз останется прежним, в сезоне 2023/24 составит 16 лет, а в сезоне 2024/25 – 17 лет. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет.Примечательно, что аналогичные возрастные пороги приняты для шорт-трека и конькобежного спорта.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, в мире, фигурное катание
Конгресс ISU принял решение о повышении возрастного ценза до 17 лет
Аналогичные возрастные пороги приняты для шорт-трека и конькобежного спорта
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил повышение возрастного ценза фигуристов для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.
Данное решение было принято во время заседания на Пхукете (Таиланд). За поднятие возрастного ценза выступили 100 членов конгресса, против – 16, двое воздержались.
Отмечается, что возрастной порог будут увеличивать постепенно. В следующем сезоне возрастной ценз останется прежним, в сезоне 2023/24 составит 16 лет, а в сезоне 2024/25 – 17 лет. В настоящее время минимальный возраст участников во взрослых турнирах составляет 15 лет.
Примечательно, что аналогичные возрастные пороги приняты для шорт-трека и конькобежного спорта.