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Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю
После "антилидера" ковид-заражения Тбилиси, самыми опасными регионами из-за COVID являются Имерети и Квемо Картли 07.06.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузинские медики из 511 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 322 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит так:В стране за последние сутки сделано 103 529 тестов на коронавирус, 93 577 – на антиген, 9 952 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 658 240 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 514 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 640 802 пациента.Боитесь ли вы оспы обезьян? &gt;&gt;&gt;За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь пациентов. С начала пандемии – 16 835.На данный момент в стране 577 активных случаев. Показатель положительности тестирования за семь дней – 0,49%. В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

13:13 07.06.2022 (обновлено: 13:16 07.06.2022)
© AP Photo / Matthias SchraderПандемия коронавируса COVID - 19. Медик держит в руках быстрый ПЦР тест для проверки людей в аэропорту, Мюнхен, Германия
Пандемия коронавируса COVID - 19. Медик держит в руках быстрый ПЦР тест для проверки людей в аэропорту, Мюнхен, Германия - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Matthias Schrader
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После "антилидера" ковид-заражения Тбилиси, самыми опасными регионами из-за COVID являются Имерети и Квемо Картли
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузинские медики из 511 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 322 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит так:
Имерети – 68
Квемо Картли – 22
Самегрело - Земо Сванети – 19
Гурия – 18
Аджария – 20
Кахети – 8
Шида Картли – 10
Мцхета-Мтианети – 7
Самцхе-Джавахети – 11
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 6.
В стране за последние сутки сделано 103 529 тестов на коронавирус, 93 577 – на антиген, 9 952 – ПЦР-теста.
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - ПЦР тестирование
Эпидемия коронавируса - ПЦР тестирование - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2022
Эпидемия коронавируса - ПЦР тестирование
© photo: Sputnik / Stringer
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 658 240 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 514 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 640 802 пациента.
Боитесь ли вы оспы обезьян? >>>
За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь пациентов. С начала пандемии – 16 835.
На данный момент в стране 577 активных случаев. Показатель положительности тестирования за семь дней – 0,49%. В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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