https://sputnik-georgia.ru/20220607/koronavirus-v-gruzii-glavnoe-o-covid-19-za-nedelyu-267213283.html

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

Коронавирус в Грузии: главное о COVID-19 за неделю

После "антилидера" ковид-заражения Тбилиси, самыми опасными регионами из-за COVID являются Имерети и Квемо Картли 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузинские медики из 511 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последнюю неделю, в Тбилиси зафиксировали 322 факта заражения, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит так:В стране за последние сутки сделано 103 529 тестов на коронавирус, 93 577 – на антиген, 9 952 – ПЦР-теста.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 658 240 случаев инфицирования. За последнюю неделю в Грузии от коронавируса выздоровели 514 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 640 802 пациента.Боитесь ли вы оспы обезьян? >>>За последние семь дней из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончались семь пациентов. С начала пандемии – 16 835.На данный момент в стране 577 активных случаев. Показатель положительности тестирования за семь дней – 0,49%. В стране больше циркулирует штамм омикрона B.A.2.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии