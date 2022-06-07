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Ограничения на валютные операции смягчены в России
Ограничения на валютные операции смягчены в России
Россия увеличивает лимиты для переводов физлиц в валюте и разрешает часть валютной выручки оставлять в зарубежных банках 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T23:41+0400
2022-06-07T23:41+0400
2022-06-07T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов, говорится в сообщении регулятора.Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.Отмечается, что для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.Кроме того, комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках, разрешение действует с 6 июня, сообщил Минфин России.Обязанность российских компаний продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров была установлена с конца февраля текущего года. В мае требования по обязательной продаже были снижены до 50% с 80%, а срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней.
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россия, новости, в мире, министерство финансов россии, центральный банк росси, экономика
Ограничения на валютные операции смягчены в России
23:41 07.06.2022 (обновлено: 23:44 07.06.2022)
Россия увеличивает лимиты для переводов физлиц в валюте и разрешает часть валютной выручки оставлять в зарубежных банках
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов, говорится в сообщении регулятора.
"С 8 июня российские резиденты - физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 150 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Такую же сумму могут перечислять на зарубежные счета нерезиденты - физические лица из дружественных стран", - пишет регулятор.
Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.
Отмечается, что для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.
Кроме того, комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках, разрешение действует с 6 июня, сообщил Минфин России.
"Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение разрешить экспортерам зачислять иностранную валюту на свои счета за рубежом. Разрешение действует с 6 июня 2022 года", - говорится в сообщении.
Обязанность российских компаний продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров была установлена с конца февраля текущего года. В мае требования по обязательной продаже были снижены до 50% с 80%, а срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней.