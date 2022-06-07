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Ограничения на валютные операции смягчены в России

Ограничения на валютные операции смягчены в России

Россия увеличивает лимиты для переводов физлиц в валюте и разрешает часть валютной выручки оставлять в зарубежных банках 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T23:41+0400

2022-06-07T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Банк России повысил с 8 июня месячный лимит переводов россиян и физлиц из дружественных стран на свои зарубежные счета до 150 тысяч долларов с 50 тысяч долларов, говорится в сообщении регулятора.Также ЦБ повысил месячный лимит переводов через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, для резидентов и нерезидентов из дружественных стран до 10 тысяч долларов с 5 тысяч.Отмечается, что для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно.Кроме того, комиссия правительства РФ по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках, разрешение действует с 6 июня, сообщил Минфин России.Обязанность российских компаний продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров была установлена с конца февраля текущего года. В мае требования по обязательной продаже были снижены до 50% с 80%, а срок обязательной продажи валюты экспортерами был увеличен с 3 до 60 рабочих дней.

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россия, новости, в мире, министерство финансов россии, центральный банк росси, экономика