https://sputnik-georgia.ru/20220607/otkuda-edut-turisty-v-gruziyu---novaya-statistika-267232984.html

Откуда едут туристы в Грузию - новая статистика

Откуда едут туристы в Грузию - новая статистика

Туристическая отрасль в Грузии развивается активными темпами после резкого спада из-за пандемии коронавируса, об этом говорят новые статистические данные... 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T21:36+0400

2022-06-07T21:36+0400

2022-06-07T21:36+0400

грузия

туризм

экономика

инфографика

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В мае в Грузию было совершено 264,4 тысячи туристических визитов, что на 174% больше по сравнению с прошлым годом. В тройке лидеров по количеству туристических визитов - Турция, Россия и Армения.Более подробную информацию вы узнаете в инфографике Sputnik Грузия.Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии. К маю 2022 года туризм в стране был восстановлен на 62,3%.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, экономика, инфографика, инфографика