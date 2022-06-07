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https://sputnik-georgia.ru/20220607/profsoyuz-i-sotrudniki-skoroy-pomoschi-ustroili-aktsiyu-protesta-v-tbilisi-267220722.html
Сотрудники скорой помощи опять протестуют в Тбилиси
Сотрудники скорой помощи опять протестуют в Тбилиси
Требования участников акции – повышение зарплат и достойные условия труда 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T15:18+0400
2022-06-07T15:58+0400
скорая помощь
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новости
общество
минздрав
акция
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Сотрудники Службы неотложной скорой медицинской помощи вместе с представителями профсоюзов провели акцию-шествие к Минздраву Грузии в Тбилиси.Помимо требования повысить им зарплату на 100%, врачи, медсестры и водители службы также требуют достойных условий труда. По словам демонстрантов, последние три недели они вели переговоры с представителями министерства, но не смогли прийти к соглашению, поэтому решили прибегнуть к акциям.Сначала участники акции собрались у здания Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, после чего направились к зданию министерства здравоохранения. Это третья по счету акция сотрудников скорой помощи.Во вторник в 16:00 запланирована встреча протестующих работников Скорой и представителей профсоюзов в Минздраве страны. На встрече будут присутствовать глава Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, президент Профсоюза работников медицины Ираклий Амиранашвили и юрист профсоюзов.По словам собравшихся, Минздрав разработал пилотный проект, который, вместо повышения зарплат для работников, на деле представляет собой переход на 12-часовой рабочий день вместо 24-часового (в три дня раз).Кроме того, работникам скорой помощи больше не зачисляют ежемесячных надбавок в размере 500 лари (около 165 долларов), учрежденных в период пандемии коронавируса. По их словам, статистика вызовов не сократилась и снятие надбавки является несправедливым решением.Тем временем в Минздраве заявляют, что надбавка касалась ковид-сервиса и он прекратился во всех госпиталях, соответственно, рассчитывать на нее больше не следует.По словам медиков, на каждое дежурство старший врач скорой помощи получает 180 лари, зарплата младшего врача составляет 140 лари, а водителя – 105 лари.
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скорая помощь, грузия, новости, общество, минздрав, акция

Сотрудники скорой помощи опять протестуют в Тбилиси

15:18 07.06.2022 (обновлено: 15:58 07.06.2022)
© photo: Sputnik / StringerАкция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи
Акция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Требования участников акции – повышение зарплат и достойные условия труда
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Сотрудники Службы неотложной скорой медицинской помощи вместе с представителями профсоюзов провели акцию-шествие к Минздраву Грузии в Тбилиси.
Помимо требования повысить им зарплату на 100%, врачи, медсестры и водители службы также требуют достойных условий труда. По словам демонстрантов, последние три недели они вели переговоры с представителями министерства, но не смогли прийти к соглашению, поэтому решили прибегнуть к акциям.
© photo: Sputnik / StringerАкция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи
Акция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2022
Акция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи
© photo: Sputnik / Stringer
Сначала участники акции собрались у здания Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи, после чего направились к зданию министерства здравоохранения. Это третья по счету акция сотрудников скорой помощи.
Во вторник в 16:00 запланирована встреча протестующих работников Скорой и представителей профсоюзов в Минздраве страны. На встрече будут присутствовать глава Объединения профсоюзов Грузии Ираклий Петриашвили, президент Профсоюза работников медицины Ираклий Амиранашвили и юрист профсоюзов.
© photo: Sputnik / StringerАкция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи
Акция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2022
Акция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи
© photo: Sputnik / Stringer
По словам собравшихся, Минздрав разработал пилотный проект, который, вместо повышения зарплат для работников, на деле представляет собой переход на 12-часовой рабочий день вместо 24-часового (в три дня раз).
Кроме того, работникам скорой помощи больше не зачисляют ежемесячных надбавок в размере 500 лари (около 165 долларов), учрежденных в период пандемии коронавируса. По их словам, статистика вызовов не сократилась и снятие надбавки является несправедливым решением.
© photo: Sputnik / StringerАкция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи
Акция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи - Sputnik Грузия, 1920, 07.06.2022
Акция профсоюзов с участием сотрудников скорой помощи
© photo: Sputnik / Stringer
Тем временем в Минздраве заявляют, что надбавка касалась ковид-сервиса и он прекратился во всех госпиталях, соответственно, рассчитывать на нее больше не следует.
По словам медиков, на каждое дежурство старший врач скорой помощи получает 180 лари, зарплата младшего врача составляет 140 лари, а водителя – 105 лари.
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