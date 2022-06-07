https://sputnik-georgia.ru/20220607/regionalnaya-energeticheskaya-konferentsiya-proydet-v-tbilisi-v-iyune-267223851.html

Региональная энергетическая конференция пройдет в Тбилиси в июне

Региональная энергетическая конференция пройдет в Тбилиси в июне

В столице пройдет конференция на тему "Инвестиции и альтернативное разрешение споров в энергетике" 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T17:00+0400

2022-06-07T17:00+0400

2022-06-07T17:00+0400

энергетика грузии

энергетика

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давид нармания

ромео микаутадзе

gnerc

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Вопросы энергетической безопасности в регионе, инвестиционной политики, эффективного регулирования возобновляемой энергетики, либерализации рынка электроэнергии и трансграничной торговли рассмотрят в ходе региональной конференции в Тбилиси, сообщает Национальная комиссия по энергетике и водоснабжению (GNERC).Конференция на тему "Инвестиции и альтернативное разрешение споров в энергетике" пройдет в Sheraton Grand Tbilisi Metekhi Palace, 14-15 июня. Организаторами мероприятия являются GNERC и Энергетический учебный центр имени Элизбара Эристави.Участники конференции обсудят передовой опыт стратегического управления спорами и процессом медиации в энергетическом секторе.Конференцию откроют председатель GNERC Давид Нармания, председатель комитета по отраслевой экономике и экономической политике парламента Грузии Давид Сонгулашвили, заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе, представители Представительства ЕС в Грузия и Энергетического сообщества.

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