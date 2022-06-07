https://sputnik-georgia.ru/20220607/sanktsii-protiv-rf-navredili-vsemu-miru---bloomberg-267210032.html
Санкции против РФ навредили всему миру – Bloomberg
Санкции против РФ навредили всему миру – Bloomberg
Западу не удалось давить на Россию с помощью санкций, отмечает СМИ 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T12:39+0400
2022-06-07T12:39+0400
2022-06-07T12:54+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Санкции Западного мира против Российской Федерации в итоге оказались неэффективными и спровоцировали голод в мире, пишет в статье для Bloomberg обозреватель Панкадж Мишра.Мишра утверждает, что Америка и их союзники ввели ограничительные меры против Москвы без учета последствий для других стран.Более того, автор материала считает, что Западу не удалось давить на Россию с помощью санкций."Неэффективные даже против слабых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли остановить российского лидера, подвергнув при этом миллиарды людей по всему миру инфляции и голоду", – пояснил свою позицию публицист.О риске продовольственного кризиса из-за дефицита зерна в ООН заявляли не раз: Запад обвинял РФ в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки – Москва категорически отвергала такие обвинения.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, ложью. Президент РФ призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин также отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ – через Беларусь, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, в мире, россия, политика, украина, оон, владимир путин, москва
Санкции против РФ навредили всему миру – Bloomberg
12:39 07.06.2022 (обновлено: 12:54 07.06.2022)
Западу не удалось давить на Россию с помощью санкций, отмечает СМИ
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik.
Санкции Западного мира против Российской Федерации в итоге оказались неэффективными и спровоцировали голод в мире, пишет в статье для Bloomberg
обозреватель Панкадж Мишра.
Мишра утверждает, что Америка и их союзники ввели ограничительные меры против Москвы без учета последствий для других стран.
"Безусловно, бессистемные шаги, в основе которых главным образом лежит забота о собственных интересах, всегда были обречены на провал", – высказался Мишра.
Более того, автор материала считает, что Западу не удалось давить на Россию с помощью санкций.
"Неэффективные даже против слабых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли остановить российского лидера, подвергнув при этом миллиарды людей по всему миру инфляции и голоду", – пояснил свою позицию публицист.
О риске продовольственного кризиса из-за дефицита зерна в ООН заявляли не раз: Запад обвинял РФ в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки – Москва категорически отвергала такие обвинения.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, ложью. Президент РФ призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин также отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ – через Беларусь, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.