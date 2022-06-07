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Сильный дождь создал проблемы жителям Мцхетского района
Сильный дождь создал проблемы жителям Мцхетского района
Селевый поток с камнями и щебнем хлынул на дорогу, застав водителей врасплох 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T19:52+0400
2022-06-07T19:52+0400
2022-06-07T19:52+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Сильный дождь и град создали проблемы жителям села Сагурамо Мцхетского района (30 км от Тбилиси) - затоплена проезжая часть, затруднено движение автомобилей.Обильные осадки привели к сходу селевого потока. Масса из камней и щебня хлынула на дорогу, застав водителей врасплох.По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, соответствующие структуры уже очищают дороги от грязевой массы.Информация о пострадавших к этой минуте не поступала.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Сильный дождь создал проблемы жителям Мцхетского района
Селевый поток с камнями и щебнем хлынул на дорогу, застав водителей врасплох
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Сильный дождь и град создали проблемы жителям села Сагурамо Мцхетского района (30 км от Тбилиси) - затоплена проезжая часть, затруднено движение автомобилей.
Обильные осадки привели к сходу селевого потока. Масса из камней и щебня хлынула на дорогу, застав водителей врасплох.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, соответствующие структуры уже очищают дороги от грязевой массы.
Информация о пострадавших к этой минуте не поступала.