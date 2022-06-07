https://sputnik-georgia.ru/20220607/silnyy-dozhd-sozdal-problemy-zhitelyam-mtskhetskogo-rayona-267230922.html

Сильный дождь создал проблемы жителям Мцхетского района

Сильный дождь создал проблемы жителям Мцхетского района

Селевый поток с камнями и щебнем хлынул на дорогу, застав водителей врасплох 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T19:52+0400

2022-06-07T19:52+0400

2022-06-07T19:52+0400

грузия

погода

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252407104_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8a62637103646671a30177c34dccaf18.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Сильный дождь и град создали проблемы жителям села Сагурамо Мцхетского района (30 км от Тбилиси) - затоплена проезжая часть, затруднено движение автомобилей.Обильные осадки привели к сходу селевого потока. Масса из камней и щебня хлынула на дорогу, застав водителей врасплох.По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, соответствующие структуры уже очищают дороги от грязевой массы.Информация о пострадавших к этой минуте не поступала.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями