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Сохранение памяти о Петре I: что обсудят на форуме в Москве

Сохранение памяти о Петре I: что обсудят на форуме в Москве

Цель мероприятия – обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T14:40+0400

2022-06-07T14:40+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Четвертый масштабный форум Российского военно-исторического общества в рамках цикла мероприятий "История для будущего" пройдет в Москве 8 июня.Организаторами мероприятия выступают Российское военно-историческое общество, Агентство развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.Партнеры Форума – Ассоциация мультимедийных парков "Россия – Моя история", Российское общество "Знание", Российский фонд культуры, РГГУ, МГИК, ВГТРК, телеканал "Спас", РИА Новости, ТАСС, Russia Today, Sputnik, Российская газета, газета "Комсомольская правда", журнал "Родина", журнал "Историк" и газета "Культура".Цель мероприятия: обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I как ревнителе российской государственности, защитнике интересов своего народа, выдающемся военном и государственном деятеле.На Форум приглашены ведущие спикеры: Помощник Президента РФ Владимир Мединский; митрополит Псковский и Порховский Тихон; Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин; спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов; Министр культуры РФ Ольга Любимова; Министр просвещения РФ Сергей Кравцов; генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев; генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль; президент Российской Академии художеств Зураб Церетели; ректор МГИМО Анатолий Торкунов; научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и многие другие государственные и общественные деятели.Гостями Форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, в том числе международные представители из Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдовы, Кыргызстана и Таджикистана.Благодаря своей концепции Форум позволит установить диалог между докладчиками и гостями, отразить взгляд современников на личность Петра I, на значение его реформ не только для истории России, но и всего мира.

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