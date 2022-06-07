https://sputnik-georgia.ru/20220607/sotrudniki-skoroy-proveli-shestvie-trebuya-uvelichit-zarplatu---video-267222112.html

Сотрудники "Скорой" провели шествие, требуя увеличить зарплату - видео

Сотрудники "Скорой" провели шествие, требуя увеличить зарплату - видео

Сотрудники службы Скорой помощи и представители профсоюза медицинских работников провели акцию протеста в центре Тбилиси, требуя повышения зарплат. 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T15:31+0400

2022-06-07T15:31+0400

2022-06-07T15:31+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

акции протеста

скорая помощь

медицина

минздрав грузии

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Участники акции прошли шествием по проспекту Церетели к зданию минздрава Грузии, где провели митинг и потребовали встречи с представителями министерства.Организаторы акции отмечали, что в протестном шествии и митинге у минздрава приняли участие только те сотрудники службы скорой помощи, у которых в этот день не было смены. Однако, если зарплата для медицинских работников увеличена не будет, то они готовы протестовать в более радикальной форме. Свои требования о повышении зарплаты сотрудники "Скорой" хотят донести до руководства Грузии.

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