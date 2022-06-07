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Сотрудники "Скорой" провели шествие, требуя увеличить зарплату - видео
Сотрудники "Скорой" провели шествие, требуя увеличить зарплату - видео
Сотрудники службы Скорой помощи и представители профсоюза медицинских работников провели акцию протеста в центре Тбилиси, требуя повышения зарплат. 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T15:31+0400
2022-06-07T15:31+0400
2022-06-07T15:31+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
акции протеста
скорая помощь
медицина
минздрав грузии
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Участники акции прошли шествием по проспекту Церетели к зданию минздрава Грузии, где провели митинг и потребовали встречи с представителями министерства.Организаторы акции отмечали, что в протестном шествии и митинге у минздрава приняли участие только те сотрудники службы скорой помощи, у которых в этот день не было смены. Однако, если зарплата для медицинских работников увеличена не будет, то они готовы протестовать в более радикальной форме. Свои требования о повышении зарплаты сотрудники "Скорой" хотят донести до руководства Грузии.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, акции протеста, скорая помощь, медицина, минздрав грузии, видео
Сотрудники "Скорой" провели шествие, требуя увеличить зарплату - видео
Сотрудники службы Скорой помощи и представители профсоюза медицинских работников провели акцию протеста в центре Тбилиси, требуя повышения зарплат.
Участники акции прошли шествием по проспекту Церетели к зданию минздрава Грузии, где провели митинг и потребовали встречи с представителями министерства.
Организаторы акции отмечали, что в протестном шествии и митинге у минздрава приняли участие только те сотрудники службы скорой помощи, у которых в этот день не было смены.
Однако, если зарплата для медицинских работников увеличена не будет, то они готовы протестовать в более радикальной форме. Свои требования о повышении зарплаты сотрудники "Скорой" хотят донести до руководства Грузии.