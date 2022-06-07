https://sputnik-georgia.ru/20220607/tutberidze-nazvala-feykom-informatsiyu-o-ee-namerenii-trenirovat-v-ssha-267198906.html
Тутберидзе назвала фейком информацию о ее намерении тренировать в США
Тутберидзе назвала фейком информацию о ее намерении тренировать в США
Ранее в СМИ появилась информация, что Тутберидзе готова тренировать в США, но не может взять туда своих фигуристов 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T10:28+0400
2022-06-07T10:28+0400
2022-06-07T10:28+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала ложью информацию о том, что она собирается вести тренерскую деятельность в США.Ранее Twitter-аккаунт The Skating Lesson сообщил, что Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда своих фигуристов.Более того, The Skating Lesson со ссылкой на слова Тутбердизе заявил, что ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, будет представлять США. Дэвис также опровергла это сообщение. "Какие интересные новости мы про себя узнаем", – отметила Дэвис в социальных сетях, добавив смеющийся до слез "эмодзи".Диане Дэвис 19 лет, она уроженка США. В дуэте с Глебом Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14 место. В декабре 2021 года Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
этери тутберидзе, новости, в мире, сша, спорт, фигурное катание, россия
Тутберидзе назвала фейком информацию о ее намерении тренировать в США
Ранее в СМИ появилась информация, что Тутберидзе готова тренировать в США, но не может взять туда своих фигуристов
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала ложью информацию о том, что она собирается вести тренерскую деятельность в США.
Ранее Twitter-аккаунт The Skating Lesson сообщил, что Тутберидзе хочет тренировать в США, но не может взять туда своих фигуристов.
"Очередной фейк", – написала Тутберидзе в ответ на эту информацию в соцсети.
Более того, The Skating Lesson со ссылкой на слова Тутбердизе заявил, что ее дочь Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, будет представлять США. Дэвис также опровергла это сообщение.
"Какие интересные новости мы про себя узнаем", – отметила Дэвис в социальных сетях, добавив смеющийся до слез "эмодзи".
Диане Дэвис 19 лет, она уроженка США. В дуэте с Глебом Смолкиным на Олимпиаде 2022 года в Пекине она заняла 14 место. В декабре 2021 года Дэвис и Смолкин завоевали серебро чемпионата России.