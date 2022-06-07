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В Грузии от коронавируса за неделю привились менее 2 тысяч человек

В Грузии от коронавируса за неделю привились менее 2 тысяч человек

С начала пандемии коронавируса всего в стране сделано 2 895 967 прививок против COVID 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T15:01+0400

2022-06-07T15:01+0400

2022-06-07T15:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В Грузии за последнюю неделю сделано 1 935 прививок против коронавируса, говорится в сообщении Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.Эксперты всегда отмечали низкие темпы вакцинации в Грузии, даже в период пика распространения коронавируса, который пришелся на январь-февраль 2022 года. В тот период в среднем за сутки делали около 3-6 тысяч прививок.По мере улучшения эпидемиологического положения в стране власти смягчали ковид-ограничения, а население стало все реже прививаться. На сегодняшний день единственным требованием к населению является ношение масок лишь в общественном транспорте и в медучреждениях.Вакцинация в деталяхС начала пандемии коронавируса всего в Грузии сделано 2 895 967 прививок. Двумя дозами вакцинированы 1 268 478 человек. Это 44,1% населения старше 18 лет. На третью бустер-дозу решились 253 773 человека.Напомним, что для регистрации на вакцинацию нужно позвонить на номер горячей линии 1522 или же зарегистрироваться на сайте booking.moh.gov.ge. Сделать вакцину в Грузии можно и без регистрации, обратившись в любой пункт вакцинации, в порядке общей очереди.На данный момент в стране доступны вакцины Pfizer, Sinopharm, Sinovac и AstraZeneca.Вакцинация в Грузии началась 15 марта 2021 года препаратом англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. С 30 марта для граждан стали доступны американские вакцины Pfizer, с 4 мая – китайский Sinopharm, а с 24 мая – китайский Sinovac.С 11 октября 2021 года в Грузии начался процесс вакцинации детей с хроническими заболеваниями в возрасте 12-15 лет. До этого вакцинировали только лиц с 16 лет. Вакцинация подростков разрешена только вакциной Pfizer.

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коронавирус covid-19, общество, грузия, новости, здравоохранение в грузии