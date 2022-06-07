https://sputnik-georgia.ru/20220607/winexpo-georgia-2022-mezhdunarodnaya-vystavka-vina-proydet-v-tbilisi-267206464.html

WinExpo Georgia 2022: международная выставка вина пройдет в Тбилиси

WinExpo Georgia 2022: международная выставка вина пройдет в Тбилиси

Энофилам представится возможность продегустировать напитки, встретиться с виноделами и ознакомиться с новшествами отрасли 07.06.2022, Sputnik Грузия

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winexpo georgia 2017

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национальное агентство вина

вино и виноделие грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Четырнадцатая по счету международная выставка вина и алкогольных напитков WinExpo Georgia 2022 пройдет в выставочном центре ExpoGeorgia Тбилиси 10-12 июня.WinExpo Georgia – это самая масштабная и единственная торговая выставка в Грузии, где представлены все необходимые компоненты для производства вина и алкогольных напитков.Здесь экспонируются оборудование для виноградарства и виноделия, удобрения, саженцы, тары и упаковочные материалы, аксессуары, а также широкий спектр услуг, связанных с данной отраслью.Мероприятие пройдет при поддержке Национального агентства вина Грузии.В рамках выставки запланирован форум вина, созданный для поощрения связей между грузинскими производителями и иностранными экспортерами. В нем примут участие винные агенты, трейдеры, представители гостиниц и ресторанов, средних и крупных сетей, а также представители международных СМИ.Любителям вина представится возможность продегустировать напитки, встретиться с виноделами и ознакомиться с новшествами и инновациями в отрасли.Стоимость посещения мероприятия 15 лари. Все гости получат в подарок по бокалу для дегустации представленных вин.WINEXPO GEORGIA ежегодно привлекает почти несколько тысяч посетителей, представляя до 100 компаний из разных стран и концентрируясь на создании плодотворной рабочей среды для всех участников и посетителей. Мероприятие доказало свою значимость для отрасли, а также значимость как для регионального, так и для международного рынка.

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winexpo georgia 2017, экономика, новости, грузия, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии