https://sputnik-georgia.ru/20220607/zaderzhannogo-za-napadenie-na-deputata-v-tbilisi-obvinili-v-politicheskom-presledovanii-267234188.html
Задержанного за нападение на депутата в Тбилиси обвинили в политическом преследовании
Задержанного за нападение на депутата в Тбилиси обвинили в политическом преследовании
Прокуратура потребует на суде избрания для обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T22:29+0400
2022-06-07T22:29+0400
2022-06-07T22:29+0400
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новости
происшествия
хатуна самнидзе
республиканская партия
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Задержанному во время нападения на депутата и лидера "Республиканской партии" Хатуну Самнидзе предъявлено обвинение в преследовании из-за политических взглядов, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.На проспекте Руставели недалеко от храма Кашвети в Тбилиси 6 июня лидеры "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе и Давид Бердзенишвили подверглись устным и физическим оскорблениям со стороны двух агрессивно настроенных мужчин. Им пришлось позвать на помощь полицию. Полиция задержала одного человека.По данным следствия, задержанный осуществлял преследование депутата из-за его политических взглядов с применением насилия.Напавший на депутата парламента Грузии мужчина задержан в Тбилиси >>Прокуратура потребует на суде избрания для обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения.По данным прокуратуры, расследование по делу еще не закрыто.Несмотря на то, что прокуратура не назвала имени обвиняемого, грузинские СМИ утверждают, что был задержан известный своими радикальными заявлении в отношении ЛГБТ-сообщества Ираклий Хомасуридзе.В частности, Хомасуридзе активно участвовал в акциях против показа фильма "А потом они танцевали..." о нетрадиционной любви двух грузинских танцоров в 2019 году.
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грузия, новости, происшествия, хатуна самнидзе, республиканская партия, генеральная прокуратура грузии
Задержанного за нападение на депутата в Тбилиси обвинили в политическом преследовании
Прокуратура потребует на суде избрания для обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Задержанному во время нападения на депутата и лидера "Республиканской партии" Хатуну Самнидзе предъявлено обвинение в преследовании из-за политических взглядов, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.
На проспекте Руставели недалеко от храма Кашвети в Тбилиси 6 июня лидеры "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе и Давид Бердзенишвили подверглись устным и физическим оскорблениям со стороны двух агрессивно настроенных мужчин. Им пришлось позвать на помощь полицию. Полиция задержала одного человека.
По данным следствия, задержанный осуществлял преследование депутата из-за его политических взглядов с применением насилия.
Прокуратура потребует на суде избрания для обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения.
По данным прокуратуры, расследование по делу еще не закрыто.
Несмотря на то, что прокуратура не назвала имени обвиняемого, грузинские СМИ утверждают, что был задержан известный своими радикальными заявлении в отношении ЛГБТ-сообщества Ираклий Хомасуридзе.
В частности, Хомасуридзе активно участвовал в акциях против показа фильма "А потом они танцевали..." о нетрадиционной любви двух грузинских танцоров в 2019 году.