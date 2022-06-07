https://sputnik-georgia.ru/20220607/zaderzhannogo-za-napadenie-na-deputata-v-tbilisi-obvinili-v-politicheskom-presledovanii-267234188.html

Задержанного за нападение на депутата в Тбилиси обвинили в политическом преследовании

Задержанного за нападение на депутата в Тбилиси обвинили в политическом преследовании

Прокуратура потребует на суде избрания для обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T22:29+0400

2022-06-07T22:29+0400

2022-06-07T22:29+0400

грузия

новости

происшествия

хатуна самнидзе

республиканская партия

генеральная прокуратура грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Задержанному во время нападения на депутата и лидера "Республиканской партии" Хатуну Самнидзе предъявлено обвинение в преследовании из-за политических взглядов, говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии.На проспекте Руставели недалеко от храма Кашвети в Тбилиси 6 июня лидеры "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе и Давид Бердзенишвили подверглись устным и физическим оскорблениям со стороны двух агрессивно настроенных мужчин. Им пришлось позвать на помощь полицию. Полиция задержала одного человека.По данным следствия, задержанный осуществлял преследование депутата из-за его политических взглядов с применением насилия.Напавший на депутата парламента Грузии мужчина задержан в Тбилиси >>Прокуратура потребует на суде избрания для обвиняемого заключения под стражу в качестве меры пресечения.По данным прокуратуры, расследование по делу еще не закрыто.Несмотря на то, что прокуратура не назвала имени обвиняемого, грузинские СМИ утверждают, что был задержан известный своими радикальными заявлении в отношении ЛГБТ-сообщества Ираклий Хомасуридзе.В частности, Хомасуридзе активно участвовал в акциях против показа фильма "А потом они танцевали..." о нетрадиционной любви двух грузинских танцоров в 2019 году.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, хатуна самнидзе, республиканская партия, генеральная прокуратура грузии