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Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесен из-за сбоев в работе двигателя
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесен из-за сбоев в работе двигателя
Как только ситуацию удастся прояснить, совместная команда НАСА и SpaceX определят и объявят новую дату запуска 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за сбоев в работе двигателя."НАСА и компания SpaceX отказываются от запуска на этой неделе Falcon 9 в рамках миссии CRS-25 по доставке грузов на МКС", - сообщается в релизе NASA.Проблема была зафиксирована в минувшие выходные. По информации НАСА, во время загрузки топлива в Dragon была выявлена повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области двигательной установки. После чего было принято решение слить горючее и окислитель, чтобы провести проверку и определить источник утечки.Отмечается, что как только ситуацию удастся прояснить, "совместная команда НАСА и SpaceX определят и объявят новую целевую дату запуска". Ранее НАСА сообщало, что отправка миссии на МКС была намечена на 10 июня.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nasa, наса, spacex, в мире, наука, новости
Запуск корабля Cargo Dragon к МКС перенесен из-за сбоев в работе двигателя
Как только ситуацию удастся прояснить, совместная команда НАСА и SpaceX определят и объявят новую дату запуска
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что запуск ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесен на неопределенный срок из-за сбоев в работе двигателя.
"НАСА и компания SpaceX отказываются от запуска на этой неделе Falcon 9 в рамках миссии CRS-25 по доставке грузов на МКС", - сообщается в релизе NASA.
Проблема была зафиксирована в минувшие выходные. По информации НАСА, во время загрузки топлива в Dragon была выявлена повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области двигательной установки. После чего было принято решение слить горючее и окислитель, чтобы провести проверку и определить источник утечки.
Отмечается, что как только ситуацию удастся прояснить, "совместная команда НАСА и SpaceX определят и объявят новую целевую дату запуска". Ранее НАСА сообщало, что отправка миссии на МКС была намечена на 10 июня.