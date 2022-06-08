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"Билайн Грузия" стал полностью грузинским
"Билайн Грузия" стал полностью грузинским
Покупка акций оператора мобильной связи обошлась грузинскому бизнесмену в 45 миллионов долларов 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T21:50+0400
2022-06-08T21:50+0400
2022-06-08T21:57+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Оператор мобильной связи "Билайн Грузия" сменил владельца - теперь он принадлежит компании известного грузинского бизнесмена Хвичи Макацария CBS Groop, говорится в заявлении компании.Предварительное одобрение на смену владельца "Билайн Грузия" Национальная комиссия по коммуникациям Грузии выдала еще в конце марта.По условиям сделки, обнародованным Национальной комиссией, CBS Groop приобрела акции WATERTRAIL INDUSTRIES LTD И Investico Alliance LTD, которым принадлежит компания VEON Georgia Holding B.V. Последняя и владеет "Билайн Грузия".Стоимость сделки составила 45 миллионов долларов, сказал исполнительный директор VEON Каан Терзиол грузинским журналистам."Билайн Грузия" занимает третье место на рынке мобильных операторов Грузии. По данным на 1 марта, у компании было около 1,3 миллиона абонентов, что составляло 24,5% от общего числа абонентов в Грузии.Хвича Макацария – известный грузинский бизнессмен, имеющей доли в тбилисской электрораспределительной компании "Теласи", тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy, компании "Национальная лотерея Грузии". Кроме того, у Макацария доли в Caucasus Online (один из крупнейших грузинских интернет-провайдеров), Tbilisi Mall (торговый центр), GSN (торгует кассовыми аппаратами или фискальными регистраторами), Georgian Hotels Manager Group и других.
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грузия, новости, экономика, теласи, билайн
"Билайн Грузия" стал полностью грузинским
21:50 08.06.2022 (обновлено: 21:57 08.06.2022)
Покупка акций оператора мобильной связи обошлась грузинскому бизнесмену в 45 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Оператор мобильной связи "Билайн Грузия" сменил владельца - теперь он принадлежит компании известного грузинского бизнесмена Хвичи Макацария CBS Groop, говорится в заявлении компании.
Предварительное одобрение на смену владельца "Билайн Грузия" Национальная комиссия по коммуникациям Грузии выдала еще в конце марта.
По условиям сделки, обнародованным Национальной комиссией, CBS Groop приобрела акции WATERTRAIL INDUSTRIES LTD И Investico Alliance LTD, которым принадлежит компания VEON Georgia Holding B.V. Последняя и владеет "Билайн Грузия".
Стоимость сделки составила 45 миллионов долларов, сказал исполнительный директор VEON Каан Терзиол грузинским журналистам.
"Мы успешно завершили соглашение о продаже нашей дочерней компании нашим бывшим местным партнерам. Эта транзакция очередной шаг вперед для упрощения операций нашей группы", - сказал Терзиол.
"Билайн Грузия" занимает третье место на рынке мобильных операторов Грузии. По данным на 1 марта, у компании было около 1,3 миллиона абонентов, что составляло 24,5% от общего числа абонентов в Грузии.
Хвича Макацария – известный грузинский бизнессмен, имеющей доли в тбилисской электрораспределительной компании "Теласи", тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy, компании "Национальная лотерея Грузии".
Кроме того, у Макацария доли в Caucasus Online (один из крупнейших грузинских интернет-провайдеров), Tbilisi Mall (торговый центр), GSN (торгует кассовыми аппаратами или фискальными регистраторами), Georgian Hotels Manager Group и других.