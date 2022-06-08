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Борьба с последствиями проливного дождя близ Тбилиси продолжается

Борьба с последствиями проливного дождя близ Тбилиси продолжается

Непогода оставила без воды жителей Сагурамо и часть жителей столицы Грузии 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T10:04+0400

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грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Автомобильное движение в селе Сагурамо (30 км от Тбилиси), прерванное из-за последствий проливного дождя, восстановлено, при этом продолжается расчистка внутренних дорог, заявил мэр Мцхетского района Дмитрий Зурабишвили телеканалу "Рустави 2".В результате сильного дождя и града в селе Сагурамо во вторник вечером сошел селевой поток. Масса из камней и щебня хлынула на главную дорогу, застав водителей врасплох. Подтоплены были первые этажи домов и магазинов, а также повреждены приусадебные участки.По его словам, расчистку внутренних дорог продолжили утром, так как ночью не удалось это сделать.Непогода оставила без воды жителей Сагурамо и часть жителей Тбилиси. Причиной стало затопление головного сооружения водопровода Сагурамо.Подача электроэнергии к этому времени в селе возобновлена, но специалисты электрораспределительной компании продолжают работать над устранением проблем.На горячую линию "112" поступило более 60 сообщений от местных жителей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, погода, происшествия, тбилиси, сагурамо, наводнение