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Борьба с последствиями проливного дождя близ Тбилиси продолжается
Борьба с последствиями проливного дождя близ Тбилиси продолжается
Непогода оставила без воды жителей Сагурамо и часть жителей столицы Грузии 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T10:04+0400
2022-06-08T10:04+0400
2022-06-08T10:05+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Автомобильное движение в селе Сагурамо (30 км от Тбилиси), прерванное из-за последствий проливного дождя, восстановлено, при этом продолжается расчистка внутренних дорог, заявил мэр Мцхетского района Дмитрий Зурабишвили телеканалу "Рустави 2".В результате сильного дождя и града в селе Сагурамо во вторник вечером сошел селевой поток. Масса из камней и щебня хлынула на главную дорогу, застав водителей врасплох. Подтоплены были первые этажи домов и магазинов, а также повреждены приусадебные участки.По его словам, расчистку внутренних дорог продолжили утром, так как ночью не удалось это сделать.Непогода оставила без воды жителей Сагурамо и часть жителей Тбилиси. Причиной стало затопление головного сооружения водопровода Сагурамо.Подача электроэнергии к этому времени в селе возобновлена, но специалисты электрораспределительной компании продолжают работать над устранением проблем.На горячую линию "112" поступило более 60 сообщений от местных жителей.
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грузия, погода, происшествия, тбилиси, сагурамо, наводнение
Борьба с последствиями проливного дождя близ Тбилиси продолжается
10:04 08.06.2022 (обновлено: 10:05 08.06.2022)
Непогода оставила без воды жителей Сагурамо и часть жителей столицы Грузии
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Автомобильное движение в селе Сагурамо (30 км от Тбилиси), прерванное из-за последствий проливного дождя, восстановлено, при этом продолжается расчистка внутренних дорог, заявил мэр Мцхетского района Дмитрий Зурабишвили телеканалу "Рустави 2".
В результате сильного дождя и града в селе Сагурамо во вторник вечером сошел селевой поток. Масса из камней и щебня хлынула на главную дорогу, застав водителей врасплох. Подтоплены были первые этажи домов и магазинов, а также повреждены приусадебные участки.
"Дороги у нас в очень плохом состоянии. Были сильные осадки и со стороны Зедазени пошла вода в очень большом количестве. Очень повредила инфраструктуру. С утра мы начали учет всего этого и подсчет (ущерба - ред.)", - сказал Зурабишвили.
По его словам, расчистку внутренних дорог продолжили утром, так как ночью не удалось это сделать.
Непогода оставила без воды жителей Сагурамо и часть жителей Тбилиси. Причиной стало затопление головного сооружения водопровода Сагурамо.
Подача электроэнергии к этому времени в селе возобновлена, но специалисты электрораспределительной компании продолжают работать над устранением проблем.
На горячую линию "112" поступило более 60 сообщений от местных жителей.