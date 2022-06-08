https://sputnik-georgia.ru/20220608/gakhariya-problema-gruzii-ne-na-tekhnicheskom-a-na-politicheskom-urovne-267250431.html
Гахария: проблема Грузии не на техническом, а на политическом уровне
Гахария: проблема Грузии не на техническом, а на политическом уровне
Вице-спикер парламента назвал манипуляцией подобные разговоры в преддверии решения Еврокомиссии по заявке Грузии на получение статуса страны-кандидата в члены... 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T12:54+0400
2022-06-08T12:54+0400
2022-06-08T13:05+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Проблемы, которые есть у Грузии на политическом уровне, могут сыграть решающую роль в процессе принятия Евросоюзом решения о предоставлении статуса страны-кандидата на членство в организации, считает экс-премьер Грузии, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария.Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии может быть готово уже на этой неделе. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая страна среди стран Восточного партнерства.С этим мнением не согласен вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Разделение этих двух составляющих депутат от правящей "Грузинской мечты" считает неправильным и называет манипуляцией."Если бы политика не была правильной и политики, которые приняли правильные политические решения, не были бы принципиальными, у Грузии не было бы так называемых технических успехов", – сказал Талаквадзе в эфире Первого канала.По его словам, те, кто считает это техническим успехом, либо не разбирается в вопросе, либо просто не хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата и имела успех на пути интеграции в Евросоюз.Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки – первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая – 10 мая.
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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, арчил талаквадзе, еврокомиссия, евросоюз
Гахария: проблема Грузии не на техническом, а на политическом уровне
12:54 08.06.2022 (обновлено: 13:05 08.06.2022)
Вице-спикер парламента назвал манипуляцией подобные разговоры в преддверии решения Еврокомиссии по заявке Грузии на получение статуса страны-кандидата в члены ЕС
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Проблемы, которые есть у Грузии на политическом уровне, могут сыграть решающую роль в процессе принятия Евросоюзом решения о предоставлении статуса страны-кандидата на членство в организации, считает экс-премьер Грузии, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария.
Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии может быть готово уже на этой неделе. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая страна среди стран Восточного партнерства.
"На техническом уровне Грузия действительно является лидером среди этих трех государств (заявку в ЕС подали Грузия, Украина и Молдова – ред.). У нас нет проблем на техническом уровне, у нас проблема на политическом уровне, что, безусловно, может стать более решающим в процессе принятия решения", – заявил Гахария в эфире Первого канала.
С этим мнением не согласен вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Разделение этих двух составляющих депутат от правящей "Грузинской мечты" считает неправильным и называет манипуляцией.
"Если бы политика не была правильной и политики, которые приняли правильные политические решения, не были бы принципиальными, у Грузии не было бы так называемых технических успехов", – сказал Талаквадзе в эфире Первого канала.
По его словам, те, кто считает это техническим успехом, либо не разбирается в вопросе, либо просто не хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата и имела успех на пути интеграции в Евросоюз.
Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки – первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая – 10 мая.