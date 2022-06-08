https://sputnik-georgia.ru/20220608/gakhariya-problema-gruzii-ne-na-tekhnicheskom-a-na-politicheskom-urovne-267250431.html

Гахария: проблема Грузии не на техническом, а на политическом уровне

Гахария: проблема Грузии не на техническом, а на политическом уровне

Вице-спикер парламента назвал манипуляцией подобные разговоры в преддверии решения Еврокомиссии по заявке Грузии на получение статуса страны-кандидата в члены... 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T12:54+0400

2022-06-08T12:54+0400

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политика

грузия

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ираклий гарибашвили

арчил талаквадзе

еврокомиссия

евросоюз

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Проблемы, которые есть у Грузии на политическом уровне, могут сыграть решающую роль в процессе принятия Евросоюзом решения о предоставлении статуса страны-кандидата на членство в организации, считает экс-премьер Грузии, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария.Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии может быть готово уже на этой неделе. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна выполнила домашнее задание и ждет от Евросоюза политического и символичного решения. Он также подчеркнул, что Грузия – ведущая страна среди стран Восточного партнерства.С этим мнением не согласен вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Разделение этих двух составляющих депутат от правящей "Грузинской мечты" считает неправильным и называет манипуляцией."Если бы политика не была правильной и политики, которые приняли правильные политические решения, не были бы принципиальными, у Грузии не было бы так называемых технических успехов", – сказал Талаквадзе в эфире Первого канала.По его словам, те, кто считает это техническим успехом, либо не разбирается в вопросе, либо просто не хочет, чтобы Грузия получила статус кандидата и имела успех на пути интеграции в Евросоюз.Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки – первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая – 10 мая.

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, арчил талаквадзе, еврокомиссия, евросоюз