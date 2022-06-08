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Генсек ООН предупредил о риске дефицита основных зерновых культур в мире

Генсек ООН предупредил о риске дефицита основных зерновых культур в мире

Продовольственный кризис в текущем году во многом связан с дефицитом удобрений, утверждает Гутерреш 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T22:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Высокая цена удобрений с связи с событиями на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, это может затронуть "миллиарды людей", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.По словам генсека всемирной организации, во многом продовольственный кризис в текущем году связан с дефицитом удобрений, который в 2023 году может вылиться в "дефицит продовольствия".Попавшие под санкции Запада в связи с событиями на Украине Российская Федерация и Беларусь являются крупнейшими в мире производителями калийных удобрений. В результате введенных рестрикций доступ этой категории товаров на мировые рынки оказался ограничен.

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оон, украина, беларусь, новости, в мире, россия, антониу гутерриш, зерно