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Генсек ООН предупредил о риске дефицита основных зерновых культур в мире
Генсек ООН предупредил о риске дефицита основных зерновых культур в мире
Продовольственный кризис в текущем году во многом связан с дефицитом удобрений, утверждает Гутерреш 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Высокая цена удобрений с связи с событиями на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, это может затронуть "миллиарды людей", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.По словам генсека всемирной организации, во многом продовольственный кризис в текущем году связан с дефицитом удобрений, который в 2023 году может вылиться в "дефицит продовольствия".Попавшие под санкции Запада в связи с событиями на Украине Российская Федерация и Беларусь являются крупнейшими в мире производителями калийных удобрений. В результате введенных рестрикций доступ этой категории товаров на мировые рынки оказался ограничен.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
оон, украина, беларусь, новости, в мире, россия, антониу гутерриш, зерно
Генсек ООН предупредил о риске дефицита основных зерновых культур в мире
Продовольственный кризис в текущем году во многом связан с дефицитом удобрений, утверждает Гутерреш
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Высокая цена удобрений с связи с событиями на Украине грозит дефицитом всех основных зерновых культур, это может затронуть "миллиарды людей", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Цены на продовольствие достигли рекордно высокого уровня. Цены на удобрения выросли более чем вдвое, что повсюду внушает тревогу. Без удобрений дефицит кукурузы и пшеницы распространится на все основные культуры, включая рис, что окажет разрушительное воздействие на миллиарды людей в Азии и Южной Америке", - сказал Гутерреш в ходе брифинга Группы реагирования на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.
По словам генсека всемирной организации, во многом продовольственный кризис в текущем году связан с дефицитом удобрений, который в 2023 году может вылиться в "дефицит продовольствия".
Попавшие под санкции Запада в связи с событиями на Украине Российская Федерация и Беларусь являются крупнейшими в мире производителями калийных удобрений. В результате введенных рестрикций доступ этой категории товаров на мировые рынки оказался ограничен.