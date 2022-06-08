https://sputnik-georgia.ru/20220608/gruziya-i-more-udivlyayut-267262851.html
Грузия и море удивляют!
Грузия и море удивляют!
Грузия 15 июня открывает морской сезон-2022, и это надо видеть! 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T18:58+0400
2022-06-08T18:58+0400
2022-06-08T18:58+0400
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туризм
грузия
экономика
аджария
батуми
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При почти истерической ценовой политике на аренду квартир и домов в масштабе всей страны, остается догадываться, какие пикантные цены будут устанавливать арендодатели на курортах Грузии. Судя по всему, туристический сезон в Грузии - это будет соревнование в качестве услуг отдыхающим, в развлекательной программе, креативности и вере в собственный успех. Ну и градус гостеприимства еще никто не отменял! А что касается самого Черноморского побережья Грузии - Аджарии, регион выходит из спячки после двух лет ограничений из-за пандемии коронавируса, и местные власти ждут большого наплыва туристов. Только в июне в аэропорту Батуми запланировано до 300 рейсов более чем 20 авиакомпаний из 12 стран мира.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
туризм, грузия, экономика, аджария, батуми, туризм в грузии
Грузия и море удивляют!
Грузия 15 июня открывает морской сезон-2022, и это надо видеть!
При почти истерической ценовой политике на аренду квартир и домов в масштабе всей страны, остается догадываться, какие пикантные цены будут устанавливать арендодатели на курортах Грузии.
Судя по всему, туристический сезон в Грузии - это будет соревнование в качестве услуг отдыхающим, в развлекательной программе, креативности и вере в собственный успех. Ну и градус гостеприимства еще никто не отменял!
А что касается самого Черноморского побережья Грузии - Аджарии, регион выходит из спячки после двух лет ограничений из-за пандемии коронавируса, и местные власти ждут большого наплыва туристов. Только в июне в аэропорту Батуми запланировано до 300 рейсов более чем 20 авиакомпаний из 12 стран мира.