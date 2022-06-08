https://sputnik-georgia.ru/20220608/gruziya-i-more-udivlyayut-267262851.html

Грузия и море удивляют!

Грузия и море удивляют!

Грузия 15 июня открывает морской сезон-2022, и это надо видеть! 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T18:58+0400

2022-06-08T18:58+0400

2022-06-08T18:58+0400

карикатуры

туризм

грузия

экономика

аджария

батуми

туризм в грузии

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При почти истерической ценовой политике на аренду квартир и домов в масштабе всей страны, остается догадываться, какие пикантные цены будут устанавливать арендодатели на курортах Грузии. Судя по всему, туристический сезон в Грузии - это будет соревнование в качестве услуг отдыхающим, в развлекательной программе, креативности и вере в собственный успех. Ну и градус гостеприимства еще никто не отменял! А что касается самого Черноморского побережья Грузии - Аджарии, регион выходит из спячки после двух лет ограничений из-за пандемии коронавируса, и местные власти ждут большого наплыва туристов. Только в июне в аэропорту Батуми запланировано до 300 рейсов более чем 20 авиакомпаний из 12 стран мира.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

туризм, грузия, экономика, аджария, батуми, туризм в грузии