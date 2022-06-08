https://sputnik-georgia.ru/20220608/gruziya-uluchshila-pokazateli-v-indekse-tseley-ustoychivogo-razvitiya-oon-267249062.html

Грузия улучшила показатели в индексе целей устойчивого развития ООН

Грузия улучшила показатели в индексе целей устойчивого развития ООН

Грузия в рейтинге уступила Азербайджану, но обошла Армению 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T12:23+0400

2022-06-08T12:23+0400

2022-06-08T12:34+0400

грузия

новости

азербайджан

армения

финляндия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24836/63/248366331_0:91:3000:1779_1920x0_80_0_0_c9fdff319e930bf6a873e1eab0e9ce1c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия улучшила свои позиции на пять пунктов и заняла 51 строчку согласно "Докладу о целях в области устойчивого развития 2022" ООН.На этот раз Грузия уступила своему соседу Азербайджану на 0,1 балла, набрав 73,35 из 100 возможных. В то время как в прошлом году отрыв Азербайджана составлял 0,2 балла.Еще один сосед Грузии – Армения, заняла 66 место, ухудшив прошлогодние результаты на восемь пунктов.В этому году ни одна страна не получила в рейтинге 100 баллов. Лучший результат у Финляндии – 86,51.Как отметили авторы исследования, за год Грузии удалось добиться прогресса по таким критериям оценки, как борьба и сокращение бедности, качество образования, доступ населения к чистой воде, ответственное производство и потребление, обеспечение доступа населения к недорогостоящим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии.Ухудшились достижения страны в вопросах климата. Грузию призвали срочно принять меры по борьбе с изменением климата и его последствиями.В 2022 году ООН оценивала показатели 163 стран мира.При составлении индекса о целях в области устойчивого развития используются два показателя для оценки прогресса – текущее состояние и ожидаемый разрыв в прогрессе.Индекс текущего состояния измеряет прогресс в достижении определенных задач с 2000 года. Ожидаемый разрыв в прогрессе измеряет пробел между прогнозируемым значением показателя и определенной задачей на 2030 год. Отчет охватывает 17 глобальных целей в области развития.

азербайджан

армения

финляндия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, азербайджан, армения, финляндия, оон