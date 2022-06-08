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Из-за очередей к Верхнему Ларсу армянские экспортеры несут огромные убытки - видео

Из-за очередей к Верхнему Ларсу армянские экспортеры несут огромные убытки - видео

К регулярным пробкам на Военно-Грузинской дороге, ведущей к Верхнему Ларсу, за много лет уже все привыкли. Но то, что происходит сейчас, – это настоящая... 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T20:44+0400

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В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия Евгения Казумян заявила, что ситуация катастрофическая. Многокилометровая очередь к КПП "Верхний Ларс" теперь начинается на подъезде к Тбилиси со стороны армяно-грузинской границы. В предыдущие годы пробка из фур была намного меньше и начиналась у города Душети в регионе Мцхета-Мтианети."У нас есть партнеры из Беларуси, с которыми мы сотрудничаем много лет, – они уже отказываются ехать в Армению. Скоро сезон фруктов, то есть скоропортящегося товара, и мы не берем на себя ответственность доставлять их. В целом, мало кто пойдет на это, учитывая ситуацию", - рассказала Казумян.Некоторые фуры стоят в очереди на территории Грузии уже третью неделю. Дальнобойщики предполагают, что такими темпами пробудут на территории страны еще около двух недель. Водители говорят, что они находятся в удручающем положении – товар портится, а за каждый день простоя им начисляется штраф.

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