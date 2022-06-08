https://sputnik-georgia.ru/20220608/iz-za-ocheredey-k-verkhnemu-larsu-armyanskie-eksportery-nesut-ogromnye-ubytki---video-267266166.html
Из-за очередей к Верхнему Ларсу армянские экспортеры несут огромные убытки - видео
Из-за очередей к Верхнему Ларсу армянские экспортеры несут огромные убытки - видео
К регулярным пробкам на Военно-Грузинской дороге, ведущей к Верхнему Ларсу, за много лет уже все привыкли. Но то, что происходит сейчас, – это настоящая... 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T20:44+0400
2022-06-08T20:44+0400
2022-06-08T20:45+0400
видео
мультимедиа
армения
грузия
верхний ларс
экономика
экспертное мнение
эксклюзив sputnik грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/08/267266003_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5f05ea58654ee7b504f2d364be725209.jpg
В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия Евгения Казумян заявила, что ситуация катастрофическая. Многокилометровая очередь к КПП "Верхний Ларс" теперь начинается на подъезде к Тбилиси со стороны армяно-грузинской границы. В предыдущие годы пробка из фур была намного меньше и начиналась у города Душети в регионе Мцхета-Мтианети."У нас есть партнеры из Беларуси, с которыми мы сотрудничаем много лет, – они уже отказываются ехать в Армению. Скоро сезон фруктов, то есть скоропортящегося товара, и мы не берем на себя ответственность доставлять их. В целом, мало кто пойдет на это, учитывая ситуацию", - рассказала Казумян.Некоторые фуры стоят в очереди на территории Грузии уже третью неделю. Дальнобойщики предполагают, что такими темпами пробудут на территории страны еще около двух недель. Водители говорят, что они находятся в удручающем положении – товар портится, а за каждый день простоя им начисляется штраф.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/08/267266003_262:0:1222:720_1920x0_80_0_0_99a3c232568f6b2f7750937e818ced83.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, армения, грузия, верхний ларс, экономика, экспертное мнение, эксклюзив sputnik грузия, видео
Из-за очередей к Верхнему Ларсу армянские экспортеры несут огромные убытки - видео
20:44 08.06.2022 (обновлено: 20:45 08.06.2022)
К регулярным пробкам на Военно-Грузинской дороге, ведущей к Верхнему Ларсу, за много лет уже все привыкли. Но то, что происходит сейчас, – это настоящая катастрофа, считает глава армянской логистической компании "Грин вей" Евгения Казумян.
В эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
Евгения Казумян заявила, что ситуация катастрофическая. Многокилометровая очередь к КПП "Верхний Ларс" теперь начинается на подъезде к Тбилиси со стороны армяно-грузинской границы. В предыдущие годы пробка из фур была намного меньше и начиналась у города Душети в регионе Мцхета-Мтианети.
"У нас есть партнеры из Беларуси, с которыми мы сотрудничаем много лет, – они уже отказываются ехать в Армению. Скоро сезон фруктов, то есть скоропортящегося товара, и мы не берем на себя ответственность доставлять их. В целом, мало кто пойдет на это, учитывая ситуацию", - рассказала Казумян.
Некоторые фуры стоят в очереди на территории Грузии уже третью неделю. Дальнобойщики предполагают, что такими темпами пробудут на территории страны еще около двух недель. Водители говорят, что они находятся в удручающем положении – товар портится, а за каждый день простоя им начисляется штраф.